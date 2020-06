Steinach brennt auf Sparflamme: Wegen Budgetbeschwerde bleiben die Gemeindefinanzen blockiert Eine Beschwerde der GPK gegen das Steinacher Gemeindebudget liegt noch immer beim Kanton. Deshalb darf Steinach jetzt nur Geld fürs Nötigste ausgeben.

Ralph Ribi

Weil das Steinacher Budget angeblich Verfahrensfehler aufweist, hat die Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde (GPK) im April Beschwerde beim kantonalen Departement des Innern erhoben. Inzwischen stimmten die Bürgerinnen und Bürger dem Budget und der Rechnung an der Urne deutlich zu. Dennoch hat die Beschwerde fürs Budget nun eine aufschiebende Wirkung, heisst es im Mitteilungsblatt «Steinach Aktuell».

Michael Aebisegger, Gemeindepräsident von Steinach. Bild: Ralph Ribi

Die Gemeinde darf nur Ausgaben tätigen, die für den Verwaltungsbetrieb zwingend notwendig sind. Darunter fallen zum Beispiel Lohnzahlungen, bestätigt Gemeindepräsident Michael Aebisegger auf Anfrage. Er sagt:



«Nicht darunter fallen aber zum Beispiel neue Computer, die wir eigentlich für die Schule beschaffen wollten.»

Zwar tangiere die Beschwerde nur eine einzige Budgetposition. Ob die Gemeinde über die restlichen Budgetpositionen zwischenzeitlich trotzdem verfügen kann, müsse der Kanton entscheiden.

Zur Urnenabstimmung vom 19.April ist jedenfalls keine Beschwerde von den Stimmbürgern eingegangen, heisst es weiter. Ob die Beschwerde der GPK eine erneute Budgetabstimmung dennoch nötig macht, wisse man derzeit nicht. Aebisegger schätzt das jedoch als unverhältnismässig ein. Wie lange es dauert, bis ein Entscheid vorliege, sei schwierig abzuschätzen. Denn so ein Verfahren brauche Zeit. Bei der Gemeinde jedenfalls hofft man möglichst bald auf eine Antwort.

Budgetposten für die Fotovoltaikanlage Rietmühle als Stein des Anstosses

Den Fehler entdeckt hatte ein Steinacher Bürger. Weil in diesem Jahr keine Bürgerversammlung stattgefunden hatte, wandte er sich stattdessen an die GPK.

Was genau am Budget fehlerhaft ist, dazu wollten sich Gemeinde und GPK in der Vergangenheit nicht äussern. Gemeindepräsident Michael Aebisegger deutet im Steinacher Mitteilungsblatt aber an, dass die geplante Investition in die Fotovoltaikanlage Rietmühle Grund für die Einsprache war. Die GPK dementierte das und verweist auf allgemeine Verfahrensfehler.

An der Bürgerversammlung 2019 stimmten die Steinacher Bürger einem Antrag zu, der die geplanten 240000 Franken für die Fotovoltaikanlage aus dem Budget streichen wollte. Die Gemeinde habe mittlerweile schon genug für Fotovoltaikanlagen ausgegeben, lautete die Begründung der Votanten damals.

Gemeinderat und GPK haben an Beschwerde festgehalten

Am 27.April kam es zu einer Aussprache zwischen den Mitgliedern des Gemeinderats und der GPK. Dabei sei auch eine Einigung und der Rückzug der Beschwerde besprochen worden, heisst es im «Steinach Aktuell» weiter. Der Gemeinderat habe darauf rechtliche Abklärungen durchgeführt und ist zum Schluss gekommen, dass für eine Einigung zu viel Rechtsunsicherheit bestehe. Folglich wurde an der Beschwerde festgehalten.

Man wolle jetzt eine «klare, saubere Lösung», sagt Michael Aebisegger. Über den Ausgang des Verfahrens will der Rat zeitnah informieren.