Startschuss für Doppelverdiener-Wohnungen am Sulzbergbach in Rorschacherberg

Der Grundstein für das Bauprojekt an der Witenholzstrasse in Rorschacherberg ist gelegt. Bei der Zeremonie feierten nicht nur die Bauleiter mit. Viven Huber

Mit Helm und Spaten ausgerüstet vergraben die am Bauprojekt beteiligten Herren den Grundstein. (Bild: Vivien Huber)

Die Sonne scheint, als auf der ehemals grünen Wiese an der Witenholzstrasse 2 bis 6 in Rorschacherberg die Gläser feierlich erhoben werden. Denn gestern Morgen legten die Beteiligten des Projekts «Wohnen am Sulzbergbach», mit Helm und Spaten ausgerüstet, den Grundstein für den Bau von drei Mehrfamilienhäusern für rund 12 Millionen Franken. Zugegen waren die Vertreter des Bereuter Architekturbüros, die Bauherren der Selectivbau und die Geschäftsleiter der Thoma Immobilien Treuhand sowie der Gemeindepräsident Beat Hirs und drei Käufer der geplanten Wohnungen.

Ein Garagen-Eingang für jeden

In seiner Rede erklärt Patrick Thoma, Geschäftsleiter der Thoma Immobilien Treuhand, dass auf dem östlichen Teil des Grundstücks acht Eigentumswohnungen und auf dem westlichen Teil 20 Mietwohnungen, auf zwei Mehrfamilienhäuser verteilt, entstehen. «Die Wohnungen sind für Familien und Doppelverdiener gedacht und haben eine ideale Südausrichtung, wodurch sie viel Sonne bekommen», sagt Thoma. Für jedes Haus gebe es einen eigenen Garageneingang. Für die Eigentümer und die Mieter habe es je einen Spielplatz auf dem Grundstück. «Die Wohnungen zeichnen sich durch grosszügige Terrassen und langlebige Materialien aus», erklärt Thoma.

«Wir haben hier eine tolle Nachbarschaft»

Die Bauherrschaft, die Architekten und die Firma Thoma sind schon seit Jahrzehnten ein eingespieltes Team: «Es ist uns wichtig, dass wir mit uns bekannten Unternehmen zusammenarbeiten, da dort bereits das Vertrauen besteht», sagt Thoma. Transparenz sei für sie von hoher Bedeutung, ergänzt sein Vater, Otmar Thoma. «Deshalb haben wir vorab mit den Anwohnern das Gespräch gesucht und sie weit reichend über das Bauvorhaben informiert.» Gemeindepräsident Hirs ist auch zufrieden mit dem Projekt. Dass die Anwohner Mühe mit dem Bau hätten, glaube er nicht. «Natürlich ist eine Wiese immer schöner als ein Neubau. Ich habe aber nie negative Rückmeldungen oder Einsprachen erhalten», sagt Hirs. Das freut auch Patrick Thoma: «Wir haben hier eine tolle Nachbarschaft», sagt er.

Die Wohnungen sollen 2020 bezugsbereit sein

Der Gemeindepräsident kennt die Umgebung besonders gut und erklärt: «Wir sind hier nah am Naherholungsgebiet, aber man ist auch schnell im Dorfzentrum und in zehn Minuten in St. Gallen oder am See», sagt Hirs. Mit der Grundsteinlegung beginnen nun die ersten Bauarbeiten. Bis Weihnachten dieses Jahres soll die Überdachung der Untergeschosse bereits fertig sein. «Voraussichtlich sind die Wohnungen im Frühling 2020 bezugsbereit», sagt Thoma.