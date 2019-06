Ständchen und Fahnen für die Turnerinnen und Turner: Der STV Wittenbach wurde feierlich zu Hause empfangen Der Turnverein Wittenbach ist bei seiner Rückkehr vom Turnfest feierlich empfangen worden. Eine solche Begrüssung gab es für die Wittenbacher Vereine länger nicht mehr. Die Gemeinde will diese Tradition neu aufleben lassen. Perrine Woodtli

Bunter Empfang am Bahnhof. Danach ging es zum Apéro und Austausch auf dem Zentrumsplatz. (Bilder: Urs Bucher (22. Juni 2019))

Um Punkt 18 Uhr ist es so weit: Die Musik setzt ein, die bunten Fahnen schwingen im Takt zu den Trompetenklängen. Zahlreiche Leute haben sich am Bahnhof Wittenbach versammelt. Hier der Feuerwehrverein in weissen Hemden, dort die Schützengesellschaft in rotblauen Jacken. Auch der Männerchor und der Verkehrsverein sind hier. Genauso wie einige Wittenbacher, die ebenfalls den Klängen der Musikgesellschaft Konkordia lauschen. Sie alle sind gekommen, um den STV Wittenbach zu empfangen, der am eidgenössischen Turnfest in Aarau teilgenommen hat.

Als der Verein die Bahnhofstreppe hinaufschreitet, gibt es Applaus. Erfreut lauschen die mit Sporttaschen bepackten Turner der Musik, einige schunkeln mit. Nach einem zweiten Lied und dem Fahnengruss bedankt sich Thomas Tanner, Präsident des Turnvereins, fürs Erscheinen und erzählt, wie es den Wittenbachern in Aarau ergangen ist. Das Ziel sei keine Medaille um den Hals gewesen, sagt Tanner. «Es geht ums Mitmachen.» Die Resultate seien «zufriedenstellend bis gut». «Wir hatten vor allem Spass».

Auch Gemeindepräsident Oliver Gröble ergreift kurz das Wort und gratuliert den Sportlern. Er könne sich gut vorstellen, was für ein Fest der Verein in Aarau hatte. «Ich bin gespannt, was unsere Lernende am Montag erzählen werden.» Er hoffe, dass die Turner nicht allzu einen grossen Muskelkater haben – oder andere Kater.

2020 sind die Schützen dran

Dass ein Wittenbacher Verein so feierlich empfangen wird, ist eine Weile her. 2013 fand der letzte Empfang statt, damals wurde ebenfalls der STV begrüsst. Man habe nicht bewusst mit den Empfängen aufgehört, sagt Isabel Niedermann, Wittenbachs Kommunikationsbeauftragte.

«Das Thema ging im Verlaufe der Zeit etwas unter und geriet darum in Vergessenheit.»

Mit dem Turnfest in Aarau kam das Thema durch den Turnverein in der Arbeitsgruppe Vereine und Freiwilligenarbeit wieder auf. Die Gemeinde und der Verkehrsverein Wittenbach wollen die Empfänge nun wieder aufleben lassen und die Tradition weiter fortführen.

Immer den Fahnen nach: Die Vereine laufen vom Bahnhof zum Zentrumsplatz hinauf.

Werner Moser, Präsident des Verkehrsvereins, freut sich darüber: «In den letzten Jahren hat sich einfach niemand mehr darum gekümmert. Jetzt nehmen wir es wieder in die Hand.» Der letzte Empfang 2013 sei ein «gediegener Anlass» gewesen und es sei schade, wenn solche Traditionen verloren gingen – vor allem in einem Dorf. «Wittenbach ist zwar eine grössere Gemeinde, jedoch haben wir hier viele Vereine», sagt Moser. «Ich finde es schön, wenn die Bevölkerung hinter den Vereinen steht und ihnen Wertschätzung entgegenbringt.»

Der Empfang am Samstagabend soll der Start für das Wiederaufleben der Tradition sein, sagt Isabel Niedermann. 2020 findet in Luzern das eidgenössische Schützenfest statt. «Sollte die Schützengesellschaft Wittenbach mit einer Delegation daran teilnehmen, dann dürfen auch sie mit einem Empfang rechnen.» Man gehe davon aus, dass es etwa alle zwei Jahre einen Anlass gebe. «Die Empfänge sollen ein Zeichen der Wertschätzung für die Vereine sein, aber auch den geselligen Spirit von den eidgenössischen Festen ins Dorf tragen», sagt Niedermann.

Auch in Gossau und Abtwil wurden die Turner begrüsst

Nicht nur in Wittenbach hiess man am Wochenende Turnerinnen und Turner willkommen. Auch in Gossau empfingen Vereinsdelegationen und Stadtpräsident Wolfgang Giella am Sonntag den Turnverein. In Gossau finden solche Empfänge regelmässig statt. Die Anlässe scheinen beliebt zu sein: Laut Patrik Strässle, Leiter der Stadtkanzlei, besuchen diese jeweils zwischen 150 und 300 Personen. In Abtwil empfing am Sonntag der Verkehrsverein Abtwil-St.Josefen den Turnverein Abtwil-St.Josefen im Dorf.

Auch in den umliegenden Gemeinden hat das Empfangen von Vereinen nach einem eidgenössischen Anlass jahrzehntelange Tradition; von Waldkirch bis nach Mörschwil. Und in keiner will man darauf verzichten. In Muolen erachte der Gemeinderat es als wichtige Möglichkeit, jeweils bei dieser Gelegenheit die Freiwilligen- und Vereinsarbeit zu würdigen, sagt Gemeindepräsident Bernhard Keller. Und auch in der Stadt St.Gallen organisieren einige Quartiere jeweils einen Empfang, unter anderem das Quartier St.Georgen.