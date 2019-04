Kommentar St.Gallen wird zur Orgelstadt In der zukünftigen, europaweit einmaligen Laurenzen-Orgel steckt sehr viel Potenzial. Die St.Galler Kirchbürger haben verstanden, dass es nicht nur um eine Orgel geht, sondern um ein Zeichen für das kulturelle Zentrum St.Gallen. Martin Preisser

Manchmal braucht es einfach mutige Entscheide. In Zeiten, in denen das Sparen in der (Kultur-)Politik oft der erste und einzige Reflex ist, ist ein so deutlicher Entscheid für eine 2,4 Millionen Franken teure Orgelerweiterung eine erfreuliche Überraschung.

Die Kirchbürger haben nicht nur Ja zu Musik in ihrer Kirche gesagt, sondern verstanden, dass es nicht nur um St.Laurenzen geht, sondern auch um ein Zeichen für das kulturelle Zentrum St.Gallens. Nicht umsonst sind auch Stadt, Kanton und Ortsbürgergemeinde recht grosszügig auf ein Projekt aufgesprungen, das nicht einfach Luxus für eine Kirchgemeinde ist, sondern das St.Gallen als jetzt schon bekannte Orgelstadt zum echten Hotspot werden lassen könnte.

Wer meint, dass Orgelmusik nur eine Nische ist, irrt zumindest für St.Gallen. Hunderte pilgern für Orgelmusik jeweils in den benachbarten Dom. In der zukünftigen, europaweit einmaligen Laurenzen-Orgel steckt auf alle Fälle sehr viel Potenzial für spannende kulturelle Synergien.