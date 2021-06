STADTVERSCHÖNERUNG «Eile mit Weile»-Spiel am Blumenmarkt in St.Gallen eröffnet Der Verein Spielpunkte St.Gallen hat am Montag seine dritte Spielstation eröffnet. Es ist ein «Eile mit Weile»-Spiel.

Die Projektbeteiligten waren am Montag zur Einweihung und einer ersten Spielrunde eingeladen. Bilder: Andrea Stalder



Am Blumenmarkt in der Stadt St.Gallen eröffnete am Montag eine neue Attraktion für Klein und Gross: Ein «Eile mit Weile»-Spiel. Das Spielbrett ist aufs Asphalt gepinselt. Die Spielfiguren in einer Box, bunt bemalt vom lokalen Streetart-Künstler Drüegg. Verantwortlich dafür ist der Verein Spielpunkte. Vereinspräsidentin Katy Rohner sagt:

Katy Rohner, Präsidentin des Vereins Spielpunkte.

«Wir wollten wieder mal etwas für die Bevölkerung schaffen.»

Zur Einweihung waren alle Projektbeteiligten zu einer ersten Spielrunde eingeladen.



Das «Eile mit Weile»-Spiel ist der dritte Spielpunkt des Vereins. Der erste, die Märlistation auf dem Blumenmarkt, steht seit fast zwei Jahren. In einer umgebauten Telefonkabine können Kinder Märchen lauschen. Der zweite Spielpunkt, die Chügelibahn auf einer Baustelle an der Torstrasse 25, war nur temporär – «kam aber gut an», sagt Rohner. Ziel sei es, mit jedem Spielpunkt die Attraktion der Stadt zu steigern.



Die Spielfiguren sind in einer bunt bemalten Box verstaut. Hinter dem Design steckt der lokale Streetart-Künstler Drüegg.

Auf der Vereins-Website www.spielpunkte.ch wird über die bestehenden sowie die geplanten und angedachten Spielpunkte informiert. Zudem können sich hier Interessierte für Mitgliedschaft anmelden. Gesucht sind Personen, die sich finanziell, mit ihren Ideen oder ihrer Tatkraft einbringen wollen.