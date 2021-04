Stadtrundgang Alle kennen Sie garantiert nicht: 25 Monumente, Statuen und Denkmäler in der Stadt St.Gallen und ihre Bedeutung Auf einem Rundgang erfahren Sie mehr über bekannte und unbekanntere Denkmäler in der Stadt St.Gallen. Mit diesem Audioguide können Sie spazierend Neues entdecken.

Wollen Sie 25 der zahlreichen Denkmäler und Statuen in der Gallusstadt bei einem Rundgang näher kennen lernen? Wir haben diesen Audioguide zusammengestellt. Hier können Sie die Route ablaufen und sich die Informationen vorlesen lassen. Der Spaziergang dauert rund eineinhalb Stunden.

Erstmals präsentierte Wilhelm Meier (1880–1971) seine Brunnenskulptur im Herbst 1927 an der «St.Gallischen Ausstellung für Landwirtschaft, Gartenbau, Gewerbe, Industrie und Kunst» auf der Kreuzbleiche der Öffentlichkeit.

Umringt von Blumen befindet sich das «Mädchen mit Krug» im St.Leonhardspark. Bild: Michel Canonica

Die klassizistisch anmutende Mädchenfigur stiess sowohl beim Publikum als auch beim städtischen Bauamt auf Anklang und wurde von der Stadt für 2000 Franken erworben. Bereits kurz nach der Ausstellung fand das «Mädchen mit Krug» am 11. Oktober 1927 im Park beim St.Leonhard-Schulhaus ihren Platz, wo es bis heute steht.

Wilhelm Meier war ein bekannter Bildhauer in der Stadt. Er hat zahlreiche Brunnen mit Figuren verschönert und Skulpturen erschaffen.

Neben der Gartenterrasse des Restaurants Tibits winkt diese Skulptur den Passantinnen und Passanten. Bild: Jolanda Riedener (St.Gallen, 29. März 2021)

Diese Skulptur stammt ebenfalls vom Bildhauer Wilhelm Meier (1880–1971): Zu seinen Werken gehört unter anderem auch der «Globusbrunnen».

Die «Schreitende» befindet sich in der Nähe des Bahnhofs, an der Kreuzung St.Leonhard-Strasse und Kornhausstrasse. Auf dem Sockel des winkenden Mädchens steht: «Die Stadt St.Gallen der BT zum 50. jährigen Bestehen 1910 bis 1960». Die Bodensee-Toggenburg-Bahn (BT) wurde 1910 gegründet, das Jubiläum fand im Jahr 1960 statt. 2001 wurde die BT zur neuen Schweizerischen Südostbahn (SOB).

Der Lämmlerbrunnen in der südöstlichen Ecke des Bahnhofplatzes wurde vom Ostschweizer Künstler Jakob «Köbi» Lämmler (1934–1989) geschaffen und 1980 aufgestellt.

Der Lämmlerbrunnen kehrt nach seiner Sanierung im Rahmen der Neugestaltung des Bahnhofs 2018 an seinen Ursprungsort zurück. Bild: Urs Bucher (St.Gallen, 21. Juni 2018)

Lämmler schuf es an der Stelle, wo bis 1977 das alte Rathaus gestanden hatte. Es sollte an die textile Vergangenheit St.Gallens erinnern. Im Konzept des Künstlers war vorgesehen, dass das Kunstwerk an einer Leine «hängen» soll, doch dieses Teilstück des Gesamtkunstwerks wurde nie umgesetzt.

Die Bronzeskulptur «Textil» wurde von den einen abschätzig als «erigiertes Handtuch» bezeichnet, von den anderen zum Symbol für die St.Galler Textilindustrie stilisiert. Bei der Neugestaltung und Sanierung des Bahnhofplatzes kam es zur Diskussion, ob Lämmlers Erbe seinen Platz behalten darf oder ob ihm eine andere Bleibe zugeteilt wird.

Unter anderem Daniel Studer, Direktor des Historischen und Völkerkundemuseums St.Gallen, verteidigte den Brunnen. Jakob Lämmlers Werk aus den 1970er-Jahren zähle zur Schweizer Avantgarde der Informel-Richtung, einer Form der abstrakten Kunst. Schliesslich durfte der «Lämmler» bleiben.

Das rote Fass auf Stahlstelzen des in Appenzell geborenen St.Galler Künstlers Roman Signer (geboren 1938 in Appenzell) ist ein Wahrzeichen der Stadt. Es befindet sich bei einem kleinen Pärkli am Oberen Graben.

Signers rotes Fass im Grabenpärkli.

Bild: Ralph Ribi (St.Gallen, 20. Juli 2018)

Entstanden ist das Werk anlässlich des 150-jährigen Bestehens des St.Galler Gewerbeverbands. Dieser wollte der St.Galler Bevölkerung ein Geschenk machen und lancierte einen Kunstwettbewerb, den Roman Signer mit seinem «Wasserturm» gewann. Im Juni 1986 übergab der Gewerbeverband sein Jubiläumsgeschenk der Stadt.

Bei der Bevölkerung kam das Kunstwerk allerdings weniger gut an: Im Juni 1987 unterschrieben 4336 Personen eine Petition, um den Brunnen zu bodigen. Es gab aber auch positive Stimmen. Der Stadtrat verteidigte Roman Signer in der Antwort auf die Petition (und auf einen parlamentarischen Vorstoss) als ernsthaften Künstler, und er bekannte sich zu einer freiheitlichen Kulturpolitik. Auch der Gewerbeverband hielt trotz allen Trubels «fest am Mut und Ja zur modernen Kunst».

Das imposante Werk erinnert an den Moment, als im Jahr 1895 zum ersten Mal Wasser aus dem Bodensee in die St.Galler Haushalte hinauf geleitet wurde. Der im Jugendstil gestaltete Broderbrunnen steht an der St.Leonhard-Strasse und stammt aus dem Jahr 1896. Namensgeber war der Kantonsrichter Hans Broder (1845–1891), welcher der Stadt dafür einen Betrag von 20'000 Franken zur Verfügung stellte.

Der Broderbrunnen ist eine Touristenattraktion. Bild: Ralph Ribi (St.Gallen, 15. November 2019)

Hinter diesem durch und durch städtischen Wahrzeichen mit den drei Nymphen steckt ein Toggenburger: Der Bildhauer August Bösch (1857–1911), der einst mit der Erstellung der Figuren und des Beckens beauftragt wurde, ist in Ebnat aufgewachsen.

Bösch war einer der wenigen Künstler der damaligen Zeit aus dem Kanton St.Gallen, die sich national einen Namen machten. Aufgrund seines Gehörverlusts ging er in die damalige Taubstummenanstalt in St.Gallen zur Schule. Nach einer Steinhauerlehre in Zürich, die von 1873 bis 1875 dauerte, besuchte er den Zeichen- und Modellierunterricht an der Kantonsschule und am Polytechnikum. Später studierte er an Kunstschulen in München und Paris. Ab Mitte der 1880er-Jahre war August Bösch in Zürich als Steinbildhauer tätig.

Die zwei Sandsteinfrauen vor dem Warenhaus Globus hat dieses 1941 bei Wilhelm Meier (1880–1971) in Auftrag gegeben.

Die beiden Marktfrauen stellen einen thematischen Bezug zum geschäftigen Einkaufen im Globus dar. Bild: Jolanda Riedener (St.Gallen, 29. März 2021)

Der Bildhauer gewann einen Wettbewerb für den Brunnen mit seinem Entwurf, der vom Motiv her einen thematischen Bezug zum Warenhaus herstellt. Beim Aufstellen des Figurenpaars fiel die eine Marktfrau wegen eines ungesicherten Kettenzugs zu Boden und zerbrach in Stücke. In sein Tagebuch schrieb Wilhelm Meier am 25. August 1941:

«Das war ein Moment! Sterben scheint mir eine Kleinigkeit dagegen! Was blieb mir zu tun, als sofort einen neuen Block bestellen und an den Stalder von Globus zu berichten.»

Trotzdem konnte der Brunnen am 8. Oktober 1941 feierlich der Stadt zur Betreuung übergeben werden. Wilhelm Meier gelang es, die Figur innerhalb nur eines Monats von Neuem zu schaffen.

Der Bacchusbrunnen wurde 1897 von August Bösch (1857–1911) erstellt. Er ist im Toggenburg aufgewachsen und auch Schöpfer des Broderbrunnens. Sein niederländischer Geselle Henri Geene setzte die Arbeit in aufwendiger Galvanotechnik schliesslich im Jahr 1897 um.

Im Winter wird der Bacchusbrunnen jeweils mit einer Holzverschalung vor Witterung geschützt. Bild: Imago

Ein kleines Brunnenplätzchen gab es in der Multergasse aber schon länger. Erstmals findet es 1438 urkundliche Erwähnung. Alte Fotografien zeigen an diesem Platz vor dem damaligen Gasthof zum Toggenburg einen grossen, schmucklosen Brunnen, der aber in den 1890er-Jahren ersetzt werden musste. Zur Diskussion standen damals verschiedene Vorschläge – unter anderem ein Brunnen im Stil der Gründerjahre (Historismus).

Als August Bösch dann aber mit dem Bau eines neuen Brunnens beauftragt wurde, war dieser Vorschlag schnell vom Tisch. Zunächst entwarf er einen kleinen David mit Goliathhaupt, danach folgte die Idee mit dem jungen Bacchus – und deren Umsetzung.

Seit der Berufsweltmeisterschaft 1997 steht die Skulptur mit dem städtischen Wappentier aus Sandstein auf dem Bärenplatz.

Die Macher wollten das Tier liebenswürdig und nicht grimmig aussehen lassen. Bild: Urs Bucher (St.Gallen, 17. März 2020)

Der Goldschmied Rudolf Labhart und der Steinmetz Roland E. Schmitt stifteten den Bären der Stadt. Schmitts Sohn (Urs Schmitt, geboren 1977), der damals Steinmetz-Lehrling war, fertigte den Bären an.

Als Vorlage diente ein silberner Bär aus der Goldschmiede Labhart, der als Anhänger an einem Beiss-Ring für zahnende Kinder verkauft wurde.

Vadian hat das Kloster immer im Blick: Das Denkmal ist eines der auffälligsten Monumente in der Stadt. Bild: Samuel Schalch (St.Gallen, 18. Oktober 2016)

Das Denkmal des St.Galler Stadtvaters Vadian ist ein Hingucker. Er steht auf einem Sockel beim Marktplatz und lässt seinen Blick über die Marktgasse in Richtung Kloster schweifen. Die Bronzestatue ist 117 Jahre alt und 2,8 Tonnen schwer.

Im Jahr 2014 wurde das Denkmal für 300'000 Franken restauriert. Dafür musste Vadian im August 2013 vom Sockel geholt werden.

Ein Spektakel: Das Vadian-Denkmal wird vom Sockel geholt und restauriert. Bild: Michel Canonica (St.Gallen, August 2013)

Die Skulptur wird periodisch von Fachleuten begutachtet. So wurden angerostete Stahlprofile im Innern von Vadians Beinen festgestellt.

Der Bildhauer Richard Kissling (1848–1919) hatte das Denkmal 1904 geschaffen. Der richtige Name von Vadian war Joachim von Watt (1484–1551). Er war in St.Gallen Bürgermeister, Mediziner, Gelehrter und Reformator und hat zahlreiche Schriften verfasst, mit welchen er gleichsam den Grundstock zur heutigen Kantonsbibliothek Vadiana legte, der grössten Bibliothek in der Ostschweiz.

Als erste Frau überhaupt wurde Wiborada 1047 vom Papst heiliggesprochen. Schon früh lebte sie wohltätig und asketisch. Im Jahr 912 kam sie nach St.Gallen und lebte in einer Zelle an der Kirche St.Georgen auf den südlichen Höhen oberhalb des Klosters.

Nach vierjähriger Probezeit liess sie sich vom Bischof im Jahr 916 in eine Zelle an der Kirche St.Mangen auf Lebenszeit einschliessen. Hier wurde sie als «Wiber-Rat» zur «weiblichen Ratgeberin für Klerus, Adel und Volk St.Gallens und Alemanniens».

Diese Skulptur ist der ersten Heiligen gewidmet. Bild: Sandra Sutter (St.Gallen, 1. Mai 2001)

Anlässlich des 1000. Todestages der Heiligen Wiborada wurde der Brunnen 1926 von Joseph Büsser (1896–1952) geschaffen. An diesem Ort bei der Kirche St.Mangen war bereits 1537 ein Brunnen urkundlich bekannt.

Dieser Brunnen befindet sich bei der Kugelgasse/Brühlgasse und wurde 1932 von Wilhelm Meier (1880–1971) gefertigt. Den Auftrag für die Säule mit Kugel und Putte erhielt er vom Hochbauamt der Stadt St.Gallen.

Seit 1904 ist der Kugelgassbrunnen an seinem jetzigen Standort. Bild: Jolanda Riedener (St.Gallen, 29. März 2021)

Im 16. Jahrhundert stand der Brunnen zwischen dem damaligen Spital und Rathaus. Damals zierte ihn die Justitia, heisst es im Dokument «Daten zur Baugeschichte der Stadt St.Gallen» des Stadtarchivs St.Gallen. 1904 wurde der Brunnen vom Marktplatz an seinen jetzigen Standort an die Kugelgasse versetzt. Schon vor der Neugestaltung 1932 war der Brunnen mit einer Kugel versehen.

Eine Eule wacht über dem Denkmal, das dem St.Galler Ernst Götzinger (1837–1896) gewidmet ist:

Dieses Denkmal steht im Park vor der Kantonsschule. Bild: Jolanda Riedener (St.Gallen, 29. März 2021)

Ehemalige Schüler von Ernst Götzinger gelangten 1906 mit dem Anliegen, einen einfachen Gedenkstein zur Erinnerung an Professor Ernst Götzinger aufzustellen, an den St.Galler Gemeinderat. Dieser stimmte zu, ein Jahr später erfolgte die Gedenkfeier. In einer Inschrift heisst es: «Höchstes Glück der Erdenkinder ist nur die Persönlichkeit.»

Ein Professor Rittmeyer aus Winterthur, der ebenfalls ein ehemaliger Schüler von Götzinger war, lieferte Pläne und Skizzen zum Denkstein und liess die Ausführung überwachen, heisst es in der Zusammenstellung «Denkmäler der Stadt St.Gallen» von Dietrich Suter.

Ernst Götzinger war Lehrer an der Kantonsschule St.Gallen. Als Germanist und Historiker untersuchte er unter anderem das Liedgut von St.Gallen sowie die Schriften des Reformators Vadian. In unmittelbarer Nähe gibt es ausserdem einen Brunnen zu Ehren Götzingers.

Das Soldatendenkmal im Kantonsschulpark in St.Gallen hat Wilhelm Meier (1880–1971) im Jahr 1921 erstellt. Laut Inschrift ist es «den im Aktivdienst 1914–1919 gestorbenen St.Gallischen Wehrmännern» gewidmet. Die Initiative zur Errichtung des Denkmals ging von Vertretern der St.Galler Offiziersvereine aus.

Das Denkmal wurde absichtlich nahe der Kantonsschule errichtet. Bild: Jolanda Riedener (St.Gallen, 29. März 2021)

Das Denkmal wurde 1921 in Anwesenheit vieler Veteranen festlich enthüllt. Es würdigt kollektiv die 225 Wehrmänner aus dem Gebiet des Kantons und der Stadt St.Gallen, die zwischen 1914 und 1919 während des Aktivdiensts ihr Leben verloren haben. Bei den Verstorbenen handelt es sich um 8 Offiziere, 23 Unteroffiziere und 194 Gefreite und Soldaten. Ihre Namen sind nicht am Denkmal selbst angebracht, sondern auf separaten Tafeln auf den einzelnen Waffenplätzen des Kantons verewigt.

Die verstorbenen Soldaten sollten zu Vorbildern für die Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule werden: Das war offenbar ein Gedanke der Setzung an diesem Ort. Das Denkmal sollte auch eine spezifisch pädagogische Funktion im Dienst der Erziehung Jugendlicher zu treuen Staatsbürgern erfüllen, heisst es im Neujahrsblatt vom Historischen Verein des Kantons St.Gallen aus dem Jahr 2014.

«Die Muse 2004, Geschenk an das Stadttheater von Walter und Verena Spühl», so heisst es auf einer Tafel neben der Steinskulptur, die sich in der Nähe des Theaters, im Stadtpark, befindet. Das Werk stammt vom Künstler Johann Ulrich Steiger (1920–2008).

Walter und Verena Spühl gründeten die Spühl-Stiftung. Diese Skulptur schenkte das Paar dem Stadttheater. Bild: Jolanda Riedener (St.Gallen, 29. März 2021)

Steiger wurde 1920 in Appenzell geboren, der Vater war zu jener Zeit in den USA als Holzfäller tätig. 1935 trat er beim italienischen Meister Emilio Rigetti in die Lehre. Später hatte er eine eigene Bildhauerwerkstatt in Flawil.

Die Spühl-Stiftung wurde vom Ehepaar Walter und Verena Spühl ins Leben gerufen. Es war ein vermögendes Ehepaar mit grosser Affinität zu Kunst und Musik und mit der Überzeugung, dass die Förderung von Kultur und die Erhaltung der Natur für ein starkes Gemein­wesen unabdingbar seien. Die Stiftung unterstützte unter anderem auch den Neubau des Naturmuseums im Osten der Stadt mit 13 Millionen Franken.

Erschaffen hat die Figur der in St.Gallen geborene Bildhauer und Maler Max Oertli (1921–2007). Den Auftrag dafür erhielt er in den 1950er-Jahren.

Für das Gesicht und den Kopf des Gauklerbrunnens suchte Oertli 1959 eine Inspiration. In einem Ballettstudio entdeckte er die damals 16-jährige Verena Brülisauer, die ihm für die Figur im Stadtpark Modell stand. Sie wurde später eine international bekannte Balletttänzerin.

Ein Gaukler mit dem Gesicht einer jungen Frau: Der Brunnen müsste eigentlich Gauklerinnenbrunnen heissen. Bild: Urs Bucher (St.Gallen, 15. Mai 2018)

Vor dem Kunstmuseum, wo jetzt der «Gaukler» steht, war früher ein hässlicher Springbrunnen, heisst es in Hermann Bauers Buch «St.Gallen und seine Brunnen». 1877, mit der Eröffnung des klassizistischen Kunstmuseums, installierte man diesen gusseisernen Springbrunnen, der so gar nicht vor das alte Museum passte. Zur Erleichterung vieler wurde der Brunnen 1943 demontiert. Darauf entstand im Jahr 1961 die schweizweit bekannte Brunnenplastik.

Diese Gedenktafel erinnert an Friedrich Bernhard Wartmann (1830–1902). Sie befindet sich in der Nähe des Gauklerbrunnens beim Kunstmuseum. Wartmann war ein St.Galler Botaniker und Pflanzensammler. 1863 wurde er Rektor der Kantonsschule in St.Gallen und von 1873 bis 1902 war er Direktor des Naturwissenschaftlichen Museums.

Ein Andenken an den Botaniker und Pflanzensammler. Bild: Jolanda Riedener (St.Gallen, 29. März 2021)

Der Trunk (englisch für Stamm) ist sechs Meter hoch, 26 Tonnen schwer und ragt zwischen dem Theater und dem Kunstmuseum in den Himmel. Die zwei Stahlplatten laden geradezu dazu ein, sich in den Raum dazwischen zu stellen und das Echo der eigenen Stimme zu testen. Das ist ganz im Sinne des amerikanischen Künstlers Richard Serra (geboren 1938), von dem die Eisenplastik stammt.

Vor allem bei Kindern ist die Skulptur beliebt; zu Beginn sorgte sie aber für rote Köpfe. Bild: Hanspeter Schiess (St.Gallen, 26. Juni 2004)

Viele der monumentalen, tonnenschweren Eisenplastiken, die Richard Serra auf der ganzen Welt platzierte, waren umstritten. Nicht alle mögen seine riesigen, rostigen Stahlplatten. Auch in St.Gallen nicht. Fünfmal musste der Künstler Richard Serra für klärende Gespräche nach St.Gallen kommen, davon ging es dreimal allein um den Standort seiner Skulptur.

Mit privaten Geldern und Unterstützung aus der Wirtschaft kaufte die Stadt den «Stamm» für rund 400'000 Franken (ohne Transportkosten). Am 20. Januar 1988 wählte Serra vor Ort den idealen Standort aus.

Die Stadt liess zunächst ein 1:1-Modell des Kunstwerks aufstellen – und löste damit empörte Reaktionen aus. Von einer «Verschandelung des Platzes» war die Rede. Schliesslich kam der «Trunk» doch noch nach St.Gallen, wenn auch etwas später als geplant.

Diese Skulptur zeigt den St.Galler Theologen Peter Scheitlin (1779–1848). Johan Halbig (1814–1882) hat die Büste 1861 erstellt. Die Einweihung des Denkmals fand am 22. Juli 1861 statt und fiel mit dem 50-jährigen Waisenhausjubiläum zusammen, heisst es in der Zusammenstellung «Denkmäler der Stadt St.Gallen» von Dietrich Suter.

Der St.Galler Lehrer verfasste Erziehungsschriften im Geiste der Aufklärung. Bild: Meinrad Schade (St.Gallen, 23. November 2000)

Scheitlin gilt als berühmtester St.Galler Bürger zu jener Zeit. Vor allem wegen seines Engagements für die Armen. Selbstlos hat der Pfarrer und Lehrer während der Hungersnot 1816 bis 1817 den Bedürftigen geholfen, auch denjenigen aus dem Toggenburg und dem Appenzellerland. Er begegnete ihnen respektvoll, viele schämten sich für ihre Not. Kaum war die Hungersnot vorüber, publizierte er 1820 seine Erlebnisse. Oft bot sich ihm ein Bild des Grauens, wenn er ein Haus betrat, beschreibt er. «Nur Haut über den Knochen.»

Diese Skulptur eines jungen Mannes befindet sich bei der Kantonsschule St.Gallen. Geschaffen hat sie Wilhelm Meier (1880–1971) im Jahr 1953.

Kopf und Oberkörper des Jünglings sind detailreich. Er hält ein Buch in den Händen. Bild: Jolanda Riedener (St.Gallen, 29. März 2021)

Meier realisierte noch einige Skulpturen in der Gallusstadt, darunter das «Mädchen mit Krug» beim St.Leonhardpark oder das Soldatendenkmal im Kantonsschulpark.

Der Jüngling hob sich von anderen Werken Meiers durch eine Vereinfachung ab: Ganze Partien im grob behauenen Stein werden nur angedeutet. Den Auftrag erhielt der Bildhauer vom Kanton, damals kostete die Granitskulptur 12'000 Franken, schreibt Tamara Weibel im Buch «Wilhelm Meier – Ein St.Galler Bildhauer zwischen Tradition und Moderne».

Das Kinderbrünneli wurde 1959 vom Luzerner Bildhauer Rolf Brem (1926–2014) geschaffen. Es zeigt eine Kindergruppe mit Hund aus Stein und Bronze.

Das Kinderbrünneli befindet sich in der Spisergasse. Bild: Imago

Eigentlich ging der Auftrag für die Brunnenanlage 1953 an den namhaften Zürcher Bildhauer Karl Geiser, den selbst ernannten «langsamsten Bildhauer der Schweiz». Doch dieser verstarb unerwartet vier Jahre später. Er hinterliess Vorarbeiten, die er mit Brem erstellt hatte. Daher konnte Brem die Pläne übernehmen und umsetzen.

Der Spisergassbrunnen geht bis mindestens ins 15. Jahrhundert zurück. Am meisten weiss man aber über eine andere Variante des Brunnens mit einem Bär. 1882 plante man ihn völlig neu. Doch schliesslich wurde nur die Bärenfigur aufgestellt, samt Kantonsschild in den Pfoten.

Da am Bärenbrunnen die Zeit nicht spurlos vorbeigegangen war, wurde 1943 entschieden, ihn zu ersetzen. Die Suche nach einem passenden Motiv dauerte lange. Schliesslich entstand das Kinderbrünneli, wie wir es heute kennen. Der Bär, der auf dem alten Spisergassbrunnen gestanden hatte, wurde in einer Parkanlage in Mörschwil aufgestellt.

Ursprünglich war der westliche Torbogen der Klosteranlage reich mit Figuren geschmückt – mit der Aufhebung des Klosters verschwand jedoch alles Zierliche, heisst es in der Zusammenstellung «Denkmäler der Stadt St.Gallen» von Dietrich Suter. Das Gebäude wurde zur Textilfabrik, die Fassaden wurdem mit grauem Putz überzogen. Erst nach einer Renovation des Klosters kamen die beiden Nischen wieder zum Vorschein.

Der Bildhauer und Maler Ludwig Stocker (1932 in Herisau geboren) wurde beauftragt, sich mit dem Thema Heilige zeitgenössisch auseinanderzusetzen. 1992 wurden schliesslich seine abstrakten Figuren von Otmar und Gallus aus Marmor und Basalt angebracht.

Die St.Galler Heiligen Otmar und Gallus über dem Torbogen. Bild: Jolanda Riedener (St.Gallen, 29. März 2021)

Otmar von St.Gallen war ein bedeutender Abt des Klosters und reorganisierte dieses ab 719. Er organisierte die religiöse Siedlung neu und sicherte ihren Bestand. Auch stellte er die klösterliche Lebensweise auf eine neue Basis. Der Heilige Gallus hatte die Mönchsgemeinschaft im Jahr 612 gegründet. Er war ein irischer Wandermönch und Missionar.

Diese beiden Skulpturen stehen am Eingang der Galluskapelle: Der Heilige Mauritius und der Desiderius von Vienne flankieren die Türe.

Überlebensgross sind die Statuen von Mauritius und Desiderius am Eingang der Galluskapelle. Bild: Jolanda Riedener (St.Gallen, 29.März 2021)

Die Kapelle wurde im Jahr 971 durch den St.Galler Abt Purchart I. errichtet. Die Skulpturen wurden vermutlich von Johann Jakob Oechslin (1802–1873) im Jahr 1834 erstellt.

Desiderius von Vienne wurde im Jahr 595 Erzbischof im französischen Vienne und ist für Christen ein Heiliger. Der Heilige Mauritius war ein Schutzheiliger des Heeres, der Infanterie, der Messer- und Waffenschmiede. Er wurde vor Kämpfen, Gefechten und Schlachten um Hilfe gebeten.

Diese Skulptur des Heiligen Otmars befindet sich im Brunnenhof des Klosters. Der katholische Administrationsrat errichtete das Denkmal anlässlich der 1200-Jahr-Feier des heiligen Otmars: Er verstarb am 16. November 759.

Diese Skulptur samt Brunnen steht im Innenhof des Klosters. Bild: Jolanda Riedener (St.Gallen, 29. März 2021)

Erstellt hat das Denkmal 1959 August Rausch (1919–2002). Der St.Galler Bildhauer war Mitbegründer der Weingilde Gallus.

Die Figur des Gallusbrunnens stammt von Rudolf Seitter, der sie 1936 erstellte. Im Jahr 2010 wurde die Skulptur des Mönchs Gallus auf dem gleichnamigen Platz restauriert.

Auf dem Gallusplatz schmückt diese Skulptur den Brunnen. Bild: Urs Bucher (St.Gallen, 24. Januar 2012)

Am Gallusplatz nahm die städtische Siedlungsentwicklung ihren Anfang. Unmittelbar vor den Klostermauern liessen sich Handwerker und andere Leute nieder, die als erste St.Galler nicht zur klösterlichen Gemeinschaft gehörten.

Als irischer Wandermönch kam Gallus der Steinach entlang nach St.Gallen. Aufgrund eines Erlebnisses liess er sich an diesem Ort nieder und gründete eine kleine Klosteranlage: Nach einer Legende soll dort, während Gallus schlief, ein Bär aufgetaucht sein. Er liess sich nicht einschüchtern, als der Bär sich aufrichtete. Gallus befahl dem Tier, Feuerholz zu holen. Dieses gehorchte, bekam Brot und durfte sich danach nicht mehr blicken lassen.

Es ist der wohl älteste Brunnen der Stadt St.Gallen: Der Ursprung des heutigen einfachen Wandbrunnens an der Wassergasse soll bis ins Jahr 619 zurückreichen.

Eher unscheinbar, aber mit reicher Geschichte: das Gallusbrünneli. Bild: Sandro Büchler (St.Gallen, August 2020)

Laut Volksglaube sei die Quelle der Ort, wo schon Gallus Wasser getrunken haben soll. Der irische Wandermönch gelangte der Steinach entlang nach St.Gallen, wo er sich niederliess und das Kloster gründete. Aus diesem wiederum ist die Stadt St.Gallen gewachsen. Die heutige Bauweise des Wandbrunnens geht auf 1894 zurück. Stadtbaumeister Albert Pfeiffer (1851–1908) dürfte ihn entworfen haben.