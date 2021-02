Stadtratswahlen

Der parteifreie Andreas Kern will es wissen: Der 35-jährige Bäcker-Konditor fordert die Bürgerlichen von FDP und CVP heraus und kandidiert für den Rorschacher Stadtrat

Jetzt gibt es eine Kandidatin und zwei Kandidaten für den vakanten Sitz in der Rorschacher Exekutive. Die Ersatzwahl ist am 13. Juni. Am Freitag läuft die Frist für die Einreichung von Kandidaturen ab.