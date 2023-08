Stadtratswahl «Es braucht mehr Hochhäuser in Gossau»: Gossauer «Lastwägeler» will SVP-Stadtrat werden Benno Koller (SVP) kandidiert für den Gossauer Stadtrat. Der 57-jährige Blocher-Fan liebäugelt schon länger mit dem Amt. Einsetzen würde sich der Bäckerssohn etwa für Parkplätze, um die Fachgeschäfte zu stärken.

SVP-Kandidat Benno Koller bezeichnet Gossau als Dorf. Bild: Benjamin Manser

Als Kind träumte der Gossauer Benno Koller davon, Lastwagenfahrer zu werden – jetzt will der SVP-Kantonsrat Stadtrat werden. «Ich habe parteiintern schon länger kundgetan, dass ich Interesse an diesem Amt hätte», sagt der 57-jährige. Er sei in einem guten Alter dafür. «Ich liebe Gossau und Arnegg. Hier ist meine Heimat und meine Zukunft.»

Das sind in seinem Fall keine Floskeln. Der Bäckerssohn hat sein ganzes Leben in Gossau verbracht, mit Ausnahme von zwei Jahren im Krontal in St.Gallen. Da störte ihn, dass sich die Leute auf der Strasse nicht einmal gegrüsst hätten. «Ich hatte Heimweh nach Gossau.»

In der Bäckerei Koller aufgewachsen

Mit seiner Frau Daniela – die beiden erwachsenen Kinder sind schon ausgeflogen – bewohnt er eine Attikawohnung mitten in Gossau, gegenüber der Bäckerei Koller - seinem Elternhaus. Eine Bäckerlehre stand für Benno Koller aufgrund einer Mehlstauballergie nicht zur Diskussion. Zum Glück habe sein Bruder Adrian die Bäckerei übernommen.

Als Bub war Benno Koller fasziniert, wenn Lastwagenfahrer im elterlichen Betrieb Waren abluden. Nach einer Lehre als Autoservicemann erfüllt er sich seinen Traum und lernt Lastwagenfahrer. Sieben Jahre ist die Strasse sein Zuhause, vor allem in der Schweiz und in Italien. Er transportiert Maschinen und Lebensmittel, «alles ausser Tiere und Menschen». Er mag die Kollegialität unter Lastwagenfahrern, dass man einander hilft beim Umladen. Auch gefällt ihm, dass er hoch oben in seiner Führerkabine den Überblick über die Strasse hat. Doch auf einsamen Transportfahrten fehlen dem Hobby-Fussballer und Tennisspieler seine Gossauer Gspänli und das Vereinsleben. Und als er eine Familie gründet, wird er wieder sesshaft, arbeitet sich hoch zum Disponenten. Nach kurzen Stationen als Personalberater und Versicherungsvertreter zieht es ihn zurück in die Transportbranche. Sie ist seine Welt.

Er regelt Schwertransporte

Als stellvertretender Abteilungsleiter des kantonalen Strassenverkehrsamts führt Benno Koller heute 22 Mitarbeitende und ist für Fahrzeugzulassungen und Spezialtransporte zuständig. «Ich bewillige alles, was zu gross und zu breit ist.» Wenn etwa ein 100-Tonnen-Bagger von St. Gallen nach Genf transportiert werden soll, studiert Koller die Strecke und prüft, ob die Brücken auf der Strecke dem Gewicht standhalten. Er sei es sich gewohnt, mit Bund, Kanton und Behörden zusammenzuarbeiten – «das würde mir als Stadtrat zugute kommen». Zudem sei er politisch bewandert: Er politisierte von 2001 bis 2013 im Gossauer Stadtparlament, war 2010 höchster Gossauer. Seit 2014 sitzt er im St.Galler Kantonsrat. Er präsidiert seit 2015 die SVP Kreispartei St.Gallen und ist im Vorstand der kantonalen SVP. Als Stadtrat, sagt Koller, würde er einen konstant tieferen Steuerfuss anstreben – «ein wichtiges Marketinginstrument einer Gemeinde».

2010 wurde Benno Koller (links) zum Parlamentspräsidenten gewählt, Stefan Harder zum Vizepräsidenten. Bild: Ralph Ribi (5. 1. 2010)

Seine Kaderstelle beim Kanton müsste Benno Koller aufgeben, sollte er am 18. Juni zum Stadtrat und Nachfolger von Gaby Krapf (FDP) gewählt werden – und sich gegen seine Konkurrenten Florin Scherrer (Mitte), Sandro Contratto (FDP) und Florian Kobler (SP) durchsetzen. Er wolle aber einen Fuss im Transportwesen behalten, «denn ich bleibe ein Lastwägeler».

Kandidaten für den Gossauer Stadtrat (von oben links im Uhrzeigersinn): Florin Scherrer, Sandro Contratto, Florian Kobler, Benno Koller. Bilder: Michel Canonica, Benjamin Manser, Pd

Der Verkehr bewegt ihn auch politisch. Als Koller 1996 der SVP Gossau beitrat, engagierte er sich in einer Arbeitsgruppe für den Bau eines Tunnels, um das Gossauer Zentrum vom Verkehr zu entlasten. Das Vorhaben wurde abgelehnt. Seit 20 Jahren kämpft er für einen Autobahnanschluss ins Appenzellerland, um die Lastwägen aus dem Zentrum zu verbannen. Ganz im Gegensatz zu SP-Stadtratskandidat Florian Kobler. Der SP-Mann befürchtet, dass ein Zubringer nur zu mehr Verkehr führen würde – und dass dadurch wertvolles Kulturland verloren ginge. Koller trifft Kobler oft in der Sportanlage Buechenwald bei einem FC-Gossau-Match - und kommt mit dem SPler trotz verschiedener Standpunkte bestens aus. «Leben und leben lassen», meint Koller dazu, bekennender Bewunderer von SVP-Übervater Christoph Blocher. «Wir haben zu wenig Unternehmer in der Politik. Blocher haben wir zu verdanken, dass wir nicht in der EU sind.»

Hochhäuser gegen den Bodenverschleiss

Wenn Koller in seiner Freizeit nicht auf dem Tennisplatz steht, unternimmt der drahtig-sportliche Mann mit dem gebräunten Teint gern Wanderungen mit seiner Frau: Von der Mult nach Flawil und über den Espel zurück nach Hause, zu Tisch und Bänk, oder von Teufen nach Gossau. Obschon er sich am liebsten in der Natur erholt, steht das Thema Umweltschutz nicht zuoberst auf seiner Prioritätenliste, «weil bereits einiges getan wird». Er sei meistens mit dem ÖV unterwegs, kaufe regional ein, fliege selten.

Benno Koller an einer Kantonsratsession während der Pandemie. Bild: Benjamin Manser

Der Bäckerssohn will sich für ein florierendes Gewerbe stark machen. An der Herisauerstrasse habe man Parkplätze abgebaut, das sei nicht gut für die Fachgeschäfte. «Sonst gehen zum Einkaufen alle in Einkaufszentren mit Tiefgaragen statt ins Dorf.»

Stets nennt er Gossau ein Dorf, in dem man sich noch kennt und auf der Strasse einen Schwatz hält. «Ich bin stolz darauf, dass innovative Firmen wie Aepli und Blumer Lehmann den Namen Gossau in die Welt hinaustragen.» Darum sei es richtig, dass die Stadt in der Sommau für das einheimische Gewerbe Bauland zur Verfügung gestellt hat. Obwohl Koller das neue Industriegebiet der Firma Aepli lieber zwischen der Wiler- und Flawilerstrasse gesehen hätte. Seine Idee gegen Zersiedelung und Bodenverschleiss: «Es baucht mehr Hochhäuser. Man müsste höher bauen dürfen im Gossauer Zentrum.»

Nun fiebert er der Wahl am 18. Juni entgegen, wenn vier Männer um das Exekutivamt wetteifern. «Ich rechne mir sehr gute Chancen aus, denn ich bin in Gossau gut verankert», sagt Benno Koller. Und wenn es nicht klappt? «Dann wäre ich einen Moment traurig.» Er würde jedoch nicht ewig damit hadern - «dafür bin ich schon zu lange in der Politik».