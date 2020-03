Stadtrat will E-Trottinette in St.Gallen behalten Der St.Galler Stadtrat hat entschieden, E-Trottinette weiterhin zuzulassen. Er will ein Bewilligungsverfahren durchführen. Die öffentliche Publikation soll Ende März 2020 erfolgen.

Nach einer Testphase hat der St.Galler Stadtrat entschieden, E-Trottinette in der Stadt zu behalten. Bild: Benjamin Manser

(bro) Um Erfahrungen hinsichtlich dem Nutzen sowie der Akzeptanz und des Umgangs mit E-Trottinetten im Selbstverleih zu sammeln, hatte die Stadt St.Gallen Ende Juli einen dreimonatigen Pilotbetrieb mit 100 Fahrzeugen mit einer maximalen Geschwindigkeit von 20 km/h des Anbieters Voi bewilligt.

Das Pilotprojekt endete am 3. November 2019 und wurde in den letzten Monaten ausgewertet. In der Evaluation hat die Stadt Daten des Anbieters, Rückmeldungen aus der Bevölkerung sowie Feedbacks diverser Verbände und Organisationen berücksichtigt.

Resultate der Auswertung

Das sind die Resultate der Auswertung des Anbieters Voi:

Es wurden 38'500 Fahrten verzeichnet.

verzeichnet. Durchschnittlich wurden pro Tag und pro Fahrzeug 3,7 Fahrten mit einer mittleren Dauer von knapp 10 Minuten zurückgelegt.

mit einer mittleren Dauer von zurückgelegt. Die Nutzenden verwendeten die E-Trottinette sowohl in der Freizeit als auch zum täglichen Pendeln.

Insgesamt fallen die Rückmeldungen aus der Bevölkerung sowie die Umfrage bei verschiedenen Organisationen zum E-Trottinette-Selbstverleihsystem weder klar positiv noch klar negativ aus, heisst es in einer Mitteilung der Stadt St.Gallen. Während der Pilotphase habe sich gezeigt, dass die Bedienung der E-Trottinette einfach sei und sie Nutzende je nach Strecke schneller zum Ziel führen würden als andere Verkehrsmittel. Weiter würden die E-Trottinette als eine Ergänzung des städtischen Mobilitätsangebots wahrgenommen.

Sicherheitsprobleme und Umweltbelastung

Es seien aber auch Probleme bei der Sicherheit infolge widerrechtlichem Befahren des Trottoirs sowie beim Abstellen der Fahrzeuge festgestellt worden, teilt die Stadt weiter mit. Zudem sei der positive Nutzen aus ökologischer Sicht gemäss heutiger Erkenntnisse fraglich, da vor allem Fahrten mit dem öffentlichen Verkehr und dem Velo sowie Fusswege ersetzt würden. Weitere negative Aspekte seien die geringe Lebenszeit der Fahrzeuge sowie die Sammel- und Verteillogistik, welche die Umwelt zusätzlich belasten.

Ausschreibung von Bewilligungsverfahren

Die Stadt St.Gallen beurteilt die Nutzung des öffentlichen Grundes für kommerzielle Verleihsysteme, wie auch solche mit E-Trottinetten, als gesteigerten Gemeingebrauch. Somit untersteht diese Nutzung einer Bewilligungspflicht, teilt die Stadt weiter mit. Sie schreibt:

«Der Stadtrat hat entschieden, E-Trottinette weiterhin zuzulassen, dazu aber ein Bewilligungsverfahren durchzuführen und den aus der Evaluation resultierenden negativen Effekten mit entsprechenden Rahmenbedingungen entgegenzuwirken.»

Die öffentliche Publikation erfolgt gemäss Communiqué voraussichtlich Ende März 2020. Anschliessend können sich interessierte Anbieter für eine Bewilligung bewerben.