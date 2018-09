Rorschacher Stadtpräsident: Erster Wahlgang findet am 19. Mai 2019 statt

Noch kein Gerangel um Nachfolge von Rorschachs Stadtpräsident Thomas Müller

Auf Ende 2019 hat Thomas Müller seinen Rücktritt als Rorschacher Stadtpräsident verkündet. Höchste Zeit also für mögliche Nachfolgerinnen und Nachfolger, sich in Stellung zu bringen. Ein klares Bekenntnis in seine Fussstapfen treten zu wollen, lässt sich noch niemand entlocken.