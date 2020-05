Stadtpräsident von Kreuzlingen und Oberbürgermeister von Konstanz fordern: «Grenze schnellstmöglich öffnen»

Zeichen der Hoffnung aus Bern: Bundesrätin Karin Keller-Sutter lässt bis Ende April Lockerungen an der Grenze prüfen

Die Stadt Kreuzlingen wandte sich an die Justizministerin mit der Bitte um eine Sonderlösung für die Menschen in den derzeit getrennten Nachbarstädten. Ihre Antwort ist verständnis- und verheissungsvoll. Derweil ist am Grenzhag eine Demonstration geplant.