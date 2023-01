Investition «Wir sind zu doof, um auf 30 zu zählen»: Gossauer Stadtparlament sagt Ja zu elektronischer Abstimmungsanlage Ein neuer fescher Parlamentspräsident, ein Kochlöffel und Streit um den Kauf einer Abstimmungsanlage: Das hat die Gossauer Politikerinnen und Politiker an der ersten Januarsitzung im Fürstenlandsaal beschäftigt.

«Dafür müssen wir doch wirklich keine Steuergelder ausgeben»: Birgit Frei-Urscheler (Die Mitte) plädiert gegen eine Abstimmungsanlage für 20'000 Franken. Bild: Arthur Gamsa

Die Anschaffung einer elektronischen Abstimmungsanlage für 20'000 Franken ist im Gossauer Parlament umstritten. «Kosten und Nutzen stehen in keinem Verhältnis», sagt Birgit Frei-Urscheler (Die Mitte) an der Sitzung vom 10. Januar im Fürstenlandsaal. Das Stadtparlament bestehe aus lediglich 30 Personen, die sich sieben Mal im Jahr treffen. Man müsse also nur 30 Karten auszählen, was nicht so schwierig sei.

Noch wird in Gossau manuell abgestimmt: Die Parlamentsmitglieder heben ihre gelben Stimmzettel hoch. Die Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler liegen meistens richtig, aber nicht immer. Nun soll ein elektronisches Abstimmungssystem Fehler vermeiden.

Noch stimmen die Gossauer Parlamentarierinnen und Parlamentarier mit gelben Zetteln ab. Bild: Arthur Gamsa

Die anderen zwei Stadtparlamente im Kanton – St.Gallen und Wil – haben bereits elektronische Abstimmungsanlagen. Das St.Galler Parlament zählt aber mehr als doppelt so viele Leute. Auf der Website ist nach den Sitzungen jeweils ersichtlich, wer wie abgestimmt hat. Das soll künftig auch in Gossau so sein, ist aber nicht gratis: Nebst der Anschaffung kommen jährliche Personalkosten von 2'500 Franken hinzu. Das sei zu viel, findet Frei-Urscheler, wo man doch zum Sparen aufgefordert werde. Um eine Anlage zu bedienen, müsse stets jemand vor Ort sein, der sich mit der Technik auskennt.

In den letzten drei Jahren seien 65 Prozent der Abstimmungen im Gossauer Parlament einstimmig ausgefallen, rechnet Birgit Frei-Urscheler vor. Dass man allenfalls einmal nachzählen muss, könne vorkommen. «Dafür müssen wir doch wirklich keine Steuergelder ausgeben.»

Das sieht Pascal Fürer (SVP) anders. Er betont die Vorteile einer Anlage. So würden die Resultate einfach, speditiv und automatisch ausgezählt. In einem «technisch vorgeschrittenen Zeitalter» solle man in das politische Leben investieren. Dass mit elektronischer Unterstützung die Qualität verbessert werde, sagt auch Matthias Ebneter (Flig) als Sprecher des Präsidiums.

Matthias Ebneter (Flig) setzt sich für eine elektronische Anlage ein. Bild: Arthur Gamsa

Bereits im Juli 2022 hatte das Parlament im Geschäftsreglement die Grundlage für elektronische Abstimmungen geschaffen und im Dezember mit dem Budget 2023 die erforderlichen 20’000 Franken genehmigt. Allerdings verlangte die Gossauer Legislative, dass ihr hierzu eine separate Vorlage unterbreitet wird.

Als es zur Abstimmung kommt und die gelben Zettel in die Höhe gehen, sind die Stimmenzählerinnen verwirrt: Waren es wirklich 15 Ja- und 15 Nein-Stimmen? Oder waren es 14 Nein-Stimmen und es gab noch eine Enthaltung? «Das ist der sogenannte Vorführeffekt», sagt der neue Parlamentspräsident Florin Scherrer und fordert eine Wiederholung.

Der neue Präsident Florin Scherrer ordnet eine Wiederholung an. Bild: Arthur Gamsa

Beim zweiten Mal werden 16 Ja-Stimmen und 13 Nein-Stimmen gezählt - sowie eine Enthaltung. Alois Künzle (SVP) stimmte im ersten Durchgang gegen die Anlage und enthielt sich im zweiten Durchgang seiner Stimme.

Das Parlament bekommt in Zukunft also elektronische Knöpfe. Beim Apéro nach der Sitzung fällt der eine oder andere Spruch: «Wenn wir zu doof sind, um bis auf 30 zu zählen, sitzen die falschen Leute im Parlament.»

Scherrer löst Kobler ab – und bekommt einen Löffel

Für Florian Kobler (SP) wars die letzte Sitzung als Parlamentspräsident. Beim Sitztausch übergibt er seinem Nachfolger Florin Scherrer (Die Mitte) einen symbolischen Kochlöffel - damit der neue Präsident nichts anbrennen lässt.

Florian Kobler (SP) hat sich von Stadträtin Claudia Martin inspirieren lassen. Sie hat die Tradition der Kochlöffelübergabe ins Leben gerufen. Arthur Gamsa

Auf dem Löffel ist das Gossauer Wappen eingeprägt. «Ich stelle erfreut fest, dass der Kochlöffel zu gross ist, um angewendet zu werden», bemerkt der Beschenkte.

Der neue Parlamentspräsident Florin Scherrer. Bild: Arthur Gamsa

Florin Scherrer trägt zur Feier des Tages einen feschen königsblauen Anzug, weisses Hemd und Krawatte. Der höchste Gossauer scheint seine neue Rolle zu geniessen. Frisch, zackig mit einer Prise Humor führt er durch die Traktandenliste.