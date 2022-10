STADTPARLAMENT Was ist zwingend, was ist «nice to have»? Der Freisinn möchte vom St.Galler Stadtrat eine Analyse der staatlichen Aufgaben Gerade mit Blick auf das Sparprogramm «Fokus 25» stehen die städtischen Ausgaben auf dem Prüfstand. Die FDP/JF-Fraktion im Stadtparlament möchte in einem Postulat eine detaillierte Auflistung der staatlichen Aufgaben – auch, um «Fokus 25» der politischen Diskussion zugänglich zu machen. Der Stadtrat ist bereit, das Postulat entgegenzunehmen.

Wer gibt im Rathaus wie viel aus – und wofür? Davon möchten die Freisinnigen im Stadtparlament eine detaillierte Auflistung. Bild: Benjamin Manser

Die St.Galler Stadtfinanzen sind angespannt. Das ist klar, noch bevor der Stadtrat am kommenden Freitag das Budget 2023 präsentiert. Bereits im Sommer 2020 hatte die Stadtregierung einige Sofortmassnahmen beschlossen, die Entlastung bringen sollten. Einige wurden stark kritisiert und erwiesen sich danach dennoch als richtig (Kinderfest-Absage), andere wurden nach einem öffentlichen Aufschrei gar wieder zurückgenommen (Musikschul-Tarife).

Über die damals beschlossenen Sofortmassnahmen hinaus möchte der Stadtrat in den kommenden Jahren mit seinem Sparprogramm «Fokus 25» die Ausgaben überprüfen und gegebenenfalls straffen. Über einzelne Massnahmen oder das genaue Sparpotenzial herrschen Unklarheit, um das Sparprogramm ist es in den vergangenen Monaten ruhig geworden.

«Fokus 25» in der öffentlichen Diskussion

Zu ruhig, findet die Fraktion der FDP und Jungfreisinnigen im Stadtparlament. Sie hat deshalb im Mai 2022 ein Postulat eingereicht, das den Stadtrat dazu einlädt, die staatlichen Aufgaben und Dienstleistungen zu analysieren. Zu diesem Zweck «bestellten» die Freisinnigen eine tabellarische Auflistung aller Aufgabenbereichen oder Dienststellen pro Direktion.

Ausserdem wünschen sie sich vom Stadtrat bei jeder Aufgabe einen Vermerk, ob diese gesetzlich zwingend oder optional erfüllt wird. Und sie wollen im Falle eines gesetzlichen Auftrags eine Analyse des Aufgabenbereichs bezüglich des Umfangs des Auftrags. Anders formuliert: Die FDP/JF-Fraktion möchte vom Stadtrat wissen, was zwingend erfüllt und was «nice to have» ist. In der Begründung für den Vorstoss heisst es: «Ziel des Postulats ist auch, das Projekt Fokus 25 einer öffentlichen politischen Diskussion zugänglich zu machen.»

Stadtrat will sich nicht im Detail verlieren

Voraussichtlich am 8. November geht es im Stadtparlament um die Frage der Erheblicherklärung des Postulats. Das Parlament entscheidet also, ob das Postulat überwiesen wird und der Stadtrat den entsprechenden Bericht erstellen muss. Der Stadtrat selbst stellt dem Parlament den Antrag, das Postulat für erheblich zu erklären – mit leicht geändertem Wortlaut. So forderte die FDP etwa, dass der Stadtrat «bei allen Aufgaben und Dienstleistungen die jährlichen Kosten darlegen» soll. Dieser möchte nun aber «die Voraussetzungen für die Einführung einer leistungsbezogenen Zeiterfassung zu prüfen, um zukünftig bei allen Aufgabenbereichen die jährlichen Kosten darlegen zu können».

Die Aufgaben und Leistungen der Stadt St.Gallen regelmässig einer kritischen Prüfung zu unterziehen, gehöre zu den Daueraufträgen einer Stadtverwaltung, schreibt der Stadtrat weiter. «Indes korrespondieren die Erwartungen der Postulantinnen und Postulanten an das geforderte Aufgaben und Dienstleistungsportfolio nicht vollständig mit den im Rahmen des Projekts ‹Fokus 25› erarbeiteten Grundlagen.» Selbst Kantone würden ihre Leistungen nicht im Detail aufführen, sondern gliedern ihre Struktur nach «Produktegruppen». Um sich nicht im Detail zu verlieren, konzentriere sich denn auch «Fokus 25» auf das Leistungsangebot der Hauptkostentreiber.

Der Stadtrat kommt zum Schluss, dass es weder zweckmässig noch effizient sei, alle Leistungen im Detail aufzuführen. Stattdessen soll dem Stadtparlament eine Übersicht über die verschiedenen Aufgabenbereiche «in geeignetem Detailgrad» erstellt werden.