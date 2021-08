STADTPARLAMENT ST.GALLEN Jetzt live: St.Galler Stadtparlament diskutiert Ladenöffnungszeiten, Feuerwehrdepot und Mehrwegwindeln Auf der Traktandenliste der ersten Stadtparlamentssitzung nach den Sommerferien stehen einige Geschäfte, die zu reden geben dürften: Etwa die Mehrkosten für die Sanierung des Feuerwehrdepots an der Notkerstrasse oder die Initiative gegen längere Ladenöffnungszeiten. Um 18 Uhr ist aber bereits Schluss – im Anschluss holt das Parlament die Präsidentinnenfeier für Alexandra Akeret (SP) nach.

16:18 Uhr

Beat Rütsche (CVP). Bild: PD

Beat Rütsche spricht für die CVP/EVP-Fraktion und sagt, in seiner Fraktion habe die Vorlage vor allem Kopfschütteln ausgelöst. Verschiedene Fachleute hätten hier an einem Vorprojekt und einer umfangreichen Vorlage gearbeitet, die in einer Volksabstimmung gipfelte. «Da muss man doch sorgfältig und gewissenhaft arbeiten. Oder nicht?» Aber dann vergesse man einfach mal den Brandschutz und den Hochwasserschutz. «Grosse Fragezeichen.»

Rütsche erwähnt ein anonymes Schreiben, das auf gravierende Mängel hingewiesen habe. Die Fraktion zeige sich darüber sehr erstaunt. Warum müssen sich Mitarbeitende anonym melden, um Bedenken zu teilen? «Dazu hätten wir gerne eine Erklärung des Stadtrats.» Der Zusatzkredit zeige, dass mangelnde Partizipation teuer werden könne. Trotzdem werde eine Mehrheit der Fraktion der Vorlage zustimmen. «Das Kopfschütteln aber bleibt.»

16:15 Uhr

Jetzt spricht Karin Winter-Dubs, Präsidentin der Kommission Soziales und Sicherheit. In der Kommission habe man verschiedene Fragen diskutiert, unter anderem die Partizipation der Mitarbeitenden der Feuerwehr. Aus betrieblicher Sicht würden die Feuerwehrleute vom Zusatzkredit profitieren. Die Kommission stimmte laut Winter-Dubs der Vorlage mit 8 Ja und 2 Enthaltungen bei 1 Abwesenheit zu.

16:09 Uhr

LBK-Präsidentin Jacqueline Gasser-Beck. Bild: PD

Jacqueline Gasser-Beck, Präsidentin der Liegenschaften- und Baukommission (LBK), hat das Wort. «Wurde falsch bestellt oder wurde falsch geplant?», fragt sie rhetorisch. Und fügt an: «Beides.» Eine sorgfältige Planung müsse immer an erster Stelle stehen. Abklärungen zum Hochwasser- oder Erdebenschutz gehörten einfach dazu, sagt sie. Diese Aufgaben müssten auch unter Zeitdruck Platz haben und dürfen nicht zugunsten einer grösseren Reserve weichen.

Es sei schnell klar geworden, dass es sich hier nicht um Projekterweiterungen handle. «Zu diskutieren gaben einzig die zusätzlichen Kosten für die Kapazitätserweiterung des Schulungsraums», sagt Gasser-Beck. Die Kommissionsmitglieder hätten sich durchgerungen, die bittere Pille mit 6 Ja bei 4 Enthaltungen und 1 Abwesenheit zu schlucken.

16:07 Uhr

Traktandum 3: Feuerwehr und Zivilschutz St.Gallen, Berufsfeuwerwehr Notkerstrasse 44, Sanierung und Erweiterung Betriebsgebäude; Zusatzkredit

Damit sind wir schon beim dritten Traktandum des Abends, das wesentlich mehr Diskussionen auslösen dürfte. Es geht um das Depot der Berufsfeuerwehr an der Notkerstrasse. Im November 2019 stimmten die St.Galler Stimmberechtigten der Sanierung des Depots mit grosser Mehrheit zu. Nicht einmal zwei Jahre später muss der Stadtrat dem Parlament nun aber einen Zusatzkredit von 3,2 Millionen Franken beantragen.

Grund dafür sind bauliche Mehrkosten im Vergleich zur ursprünglichen 20-Millionen-Franken-Vorlage. Konkret geht es um diverse Aspekte, vom Hochwasserschutz über die Erdbebenertüchtigung, den Innenausbau, die Gebäudetechnik und -elektronik bis hin zu den Rutschstangen. Aufgrund der Anpassungen und der nötigen Überarbeitung verzögert sich das Projekt um ein Jahr, Baudirektor Markus Buschor begründete die Versäumnisse gegenüber dieser Zeitung Mitte Juli mit dem hohen Zeitdruck, unter dem das Vorprojekt und die ursprüngliche Vorlage ausgearbeitet wurden.

16:04 Uhr

Traktandum 1: Ersatzwahl in die Werkkommission; Wahlvorschlag der SP/Juso/PFG-Fraktion

Traktandum 2: Ersatzwahl in den Verwaltungsrat der RWSG Regionale Wasserversorgung St.Gallen AG; Wahlvorschlag der SP/Juso/PFG-Fraktion

Los geht es mit zwei Wahlgeschäften: Lydia Wenger (SP), die für die per Ende der Rechnungssitzung vor den Sommerferien zurückgetretene Cristina Bitschnau-Kappeler ins Parlament nachgerutscht ist, beerbt sie auch als Mitglied der Werkkomission. Und auch die zweite Rochade betrifft die Nachfolge von Bitschnau-Kappeler: Marlène Schürch wird an ihrer Stelle für den Verwaltungsrat der Regionalen Wasserversorgung St.Gallen AG (RWSG) nominiert.

Beide Wahlgeschäfte kommen ohne Gegenstimme durch.

16:03 Uhr

Die Glocke läutet, Parlamentspräsidentin Alexandra Akeret eröffnet die Sitzung und sagt, sie freue sich riesig, dass danach alle gemeinsam feiern können. Die Feier gestalte sich coronabedingt zwar komplizierter als sonst, trotzdem sei es wertvoll, sich mindestens einmal im Jahr in diesem Rahmen zu treffen.

Dann begrüsst Akeret gleich sechs neue Parlamentsmitglieder.

15:48 Uhr

Um 18 Uhr ist am Dienstag im Stadtparlament Schluss. Danach feiert der Rat Alexandra Akeret, seine Präsidentin fürs laufende Jahr. Die Feier war im Januar wegen Corona verschoben worden.

Traktandiert, aber sicher nicht behandelt werden die beiden Umverkehr-Initiativen für mehr Bäume und Grün sowie für mehr Platz für ÖV und Langsamverkehr auf den städtischen Strassen. Ebenfalls noch nicht behandlungsreif ist der Postulatsbericht über den Erhalt von günstigem Wohnraum in der Stadt. Diese drei Vorlagen wurden von den vorberatenden Kommissionen noch nicht fertig diskutiert.

15:46 Uhr

Anzunehmen ist, dass Präsidentin Akeret vor Sitzungsschluss anstelle des zeitaufwendigen Gesak eher persönliche Vorstösse abarbeiten lässt. Darunter wäre die Überweisung des Postulats von Daniel Bosshard (Grüne), der vom Stadtrat aus Umweltgründen die Förderung von Mehrwegwindeln fordert. Ebenfalls um die Überweisung geht's beim Postulat von Oskar Seger und Remo Daguati (beide FDP), Ivo Liechti (CVP), Philipp Schönbächler (GLP) sowie Karin Winter-Dubs (SVP); sie erkundigen sich nach Möglichkeiten zur Auslagerung und Privatisierung von Aufgaben der Stadtverwaltung.

15:43 Uhr

Zum verbalen Schlagabtausch zwischen links und rechts kommt es am Dienstag sicher bei der Behandlung der Initiative gegen längere Ladenöffnungszeiten. SP und Gewerkschaften wollen damit die Lockerungen für die Altstadt und Teile der westlichen Innenstadt, die der Stadtrat auf Sommer 2020 hin beschlossen hatte, rückgängig machen.

Das umstrittenste Geschäft im Stadtparlament dürfte die Initiative gegen die seit einem Jahr geltenden längeren Ladenöffnungszeiten in der Alt- und Teilen der westlichen Innenstadt sein. Bild: Benjamin Manser

Wie's dann weiter geht ist offen: Aufgrund der verkürzten Sitzungsdauer könnte es fürs Gemeindesportanlagenkonzept (Gesak) nicht mehr reichen: Der Postulatsbericht, an dem die Stadt eine gefühlte Ewigkeit gewerkelt hat, zeigt auf, wohin es mit den bestehenden städtischen Sportanlagen gehen soll und was für Bedürfnisse noch zu befriedigen sind. Und da ist natürlich viel Diskussionsbedarf vorhanden.

15:40 Uhr

Auf der Traktandenliste für die achte Sitzung der Amtsperiode 2021 bis 2024 figurieren einige Geschäfte, die zu reden geben dürften. Beim Zusatzkredit von knapp 3,2 Millionen Franken für die Sanierung des Depots der Berufsfeuerwehr an der Notkerstrasse 44 wird’s mit Sicherheit Wortmeldungen geben. Kritik ist an der Bauverwaltung zu erwarten, die mit dem Zusatzkredit die Sanierungsvorlage bereits kurz nach der Volksabstimmung darüber massiv nachbessern muss. Unbestritten dürften im Parlament hingegen die 5,8 Millionen sein, die der Stadtrat zur Sanierung und Erweiterung der Leichtathletikanlage im Neudorf ausgeben will.

15:35 Uhr

Am Dienstagnachmittag, ab 16 Uhr, tritt das St.Galler Stadtparlament zu seiner ersten Sitzung nach den Sommerferien zusammen. Es tut dies wegen der Coronapandemie wiederum in der Olma-Halle 2.1. Publikum ist dort zugelassen, doch gilt im Sitzungssaal konsequente Maskenpflicht. Zudem dauert die Sitzung nur bis 18 Uhr. Danach holt das Parlament das Fest für seine Präsidentin 2021 nach; es konnte wegen der Pandemie im Januar unmittelbar nach der Wahl von Alexandra Akeret (SP) nicht durchgeführt werden.