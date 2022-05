Traktandum 3: Abgabe der Liegenschaft Nr. C0071, Wassergasse 10, im Baurecht; Abschluss eines Mietvertrags für Geschäftsräume (Strasseninspektoratsstützpunkt); Verpflichtungskredite für das Wettbewerbsverfahren und die Betriebseinrichtung und -ausstattung

Und schon ist Traktandum an der Reihe. Ein etwas «komplexeres» Geschäft, wie Jacqueline Gasser-Beck, Präsidentin der LBK, zu Beginn ihres Votums sagt.

Das Grundstück an der Wassergasse 10, gegenüber vom Hotel Einstein, wird heute vor allem als Parkplatz genutzt. Die Stadt plant hier einen Stützpunkt für das Strasseninspektorat. Die Stützpunktkreise Bahnhof/Innenstadt sowie der angrenzende Kreis 4 sollen hier unterkommen. An ihren derzeitigen Stützpunkten fehlt es an Raum und die Infrastruktur ist gemäss Stadtrat nicht mehr zeitgemäss.

Zur Umsetzung tritt die Stadt die Liegenschaft an der Wassergasse 10 im Baurecht ab. Und zwar an die Eigentümerinnen und Eigentümer des Grundstücks, das im Norden an die Wassergasse 10 grenzt. Diese stimmen im Gegenzug der Löschung einer Baubeschränkung und eines Bauverbots zu und erstellen einen vierstöckigen Neubau. In diesem wird sich die Stadt im Sockel- und im Erdgeschoss einmieten.

Für das Bauprojekt wird ein Wettbewerb ausgeschrieben. Die Kosten dafür trägt die Stadt als Baurechtsbelastete. Sie beantragt dem Stadtparlament daher einen Verpflichtungskredit von 90’000 Franken. Für die Einrichtung beantragt sie zudem einen Kredit über 335’000 Franken.