Jetzt im Liveticker: Das Parlament diskutiert über die neue Bibliothek, Chancengleichheit in der Schule und Windeln

Das St.Galler Stadtparlament debattiert am Dienstag bis in die Nacht hinein. Unter anderem ist ein Projektierungskredit für die Bibliothek im Haus Union und auf dem Blumenmarkt traktandiert. Umstritten sind die Einführung eines neuen Bewegungsprogramms und der Bericht zur Chancengleichheit an städtischen Schulen.