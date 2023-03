Stadtparlament Kann das Glasfasernetz in Gossauer Aussengebieten ausgebaut werden? Nicht in naher Zeit, antwortet der Stadtrat Könnten die Aussengebiete von Gossau nicht auch flächendeckend ans Glasfasernetz angeschlossen werden? Schliesslich war der Ausbau in Gossau selber um sechs Millionen Franken günstiger als erwartet. Der Gossauer Stadtrat hat die Einfache Anfrage nun beantwortet: zu teuer, zu aufwendig.

Die Gossauer Aussenbezirke sind nicht ans Glasfasernetz angeschlossen, das betrifft rund vier Prozent der Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer. Symbolbild: Carlo Reguzzi / Key

Ende September letzten Jahres war es endlich so weit: Nach acht Jahren Bauzeit war der Ausbau des Glasfasernetzes in Gossau fertiggestellt. Die zweite erfreuliche Nachricht: Der Ausbau war um mehr als 30 Prozent günstiger als angenommen. Das Projekt schloss um knapp sechs Millionen Franken besser ab.

Dies war Anlass für SVP-Parlamentarier Markus Rosenberger, im November eine Einfache Anfrage zum weiteren Ausbau des Glasfasernetzes einzureichen. Denn: Die Gossauer Aussengebiete sind nicht ans Glasfasernetz angeschlossen. Rosenberg wollte vom Stadtrat wissen, ob dieser mit der Swisscom nochmals Verhandlungen aufnehmen wolle, um auch die Aussengebiete und somit ganz Gossau und Arnegg flächendeckend mit Glasfaser zu erschliessen. Denn: Noch immer könnten rund vier Prozent der Grundeigentümer nicht von dieser Infrastruktur profitieren.

Weiter fragte Rosenberger, ob die Erschliessung der Aussengebiete durch die eingesparten knapp sechs Millionen Franken finanziert werden könnte. Und: In welchem Zeithorizont die flächendeckende Glasfaser-Erschliessung realisierbar wäre.

Wer finanziert die Mehrkosten?

Diese Fragen hat der Stadtrat nun beantwortet. Die Erschliessung einer Nutzungseinheit in den Aussengebieten verursache bis achtmal so hohe Kosten wie eine Erschliessung im Stadtzentrum. Für die Kostendifferenz müsste eine Finanzierung gefunden werden. Häufig erfolge die Kostenbeteiligung durch die Anschlussnehmer, teilweise in Kombination mit einem Beitrag aus dem allgemeinen Finanzhaushalt. Deshalb mache eine Verhandlung mit der Swisscom nur Sinn, wenn die Mehrkostenfinanzierung sichergestellt sei.

Zur Frage der Finanzierung schreibt der Stadtrat, nur weil das Projekt rund 5,9 Millionen Franken günstiger realisiert werden konnte, heisse das nicht, dass dieser Geldbetrag noch verfügbar sei, sondern dass ein höherer Anstieg der Darlehen vermieden wurde. Der weitere Ausbau des Glasfasernetzes würde einen neuen Kredit bedingen. «Eine mögliche Alternative wäre die Finanzierung über die Investitionsrechnung des allgemeinen Stadthaushalts.»

Ein Zeithorizont für die Erschliessung der Aussengebiete lasse sich heute nicht ermitteln, schreibt der Stadtrat abschliessend. Denn: Die Erschliessung während des Roll-outs geschah über 24 Teilprojekte. «Aufgrund der Verzettelung der Liegenschaften in den Aussengebieten würde deren Erschliessung noch einmal rund 20 Teilprojekte auslösen.» Die Stadtwerke Gossau waren für den Bau des Glasfasernetzes auf die Unterstützung der St.Galler Stadtwerke angewiesen. Mit Abschluss der Projekte seien die Ressourcen reduziert worden. Eine gebündelte Umsetzung würde einen erneuten Aufbau bedingen. (miz)