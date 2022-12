Stadtparlament Gossauer SP-Fraktion fordert mehr Lohn für städtisches Personal Die SP-Fraktion wird an der Parlamentssitzung vom Dienstag eine Teuerungszulage von 2,7 Prozent für das städtische Personal beantragen. Geht es nach dem Stadtrat, sollen es nur 1,7 Prozent sein.

Das Gossauer Parlament tagt am Dienstag zum letzten Mal in diesem Jahr. Tobias Garcia (11. Januar 2022)

Am Dienstagabend, 18 Uhr, trifft sich das Gossauer Stadtparlament zum letzten Mal in diesem Jahr im Fürstenlandsaal. Es berät unter anderem den 2,4-Millionen-Kredit für das Stadtjubiläum 2024 und einen Baurechtsvertrag. Die Stadt hat die Mettler2Invest AG als Bauherrin für zwei Mehrfamilienhäuser an der Ecke Bischofszeller- und Nelkenstrasse ausgewählt. Sie will das Land für 100 Jahre im Baurecht zur Verfügung stellen. Damit würde die Stadt jährlich einen Baurechtszins von mindestens knapp 134’000 Franken erhalten. Die vorberatende Kommission beantragt, dem Baurechtsvertrag zuzustimmen.

Auf diesem Grundstück will die Mettler2Invest AG zwei viergeschossige Mehrfamilienhäuser aus Holz mit 37 Wohneinheiten bauen. Tobias Garcia (7. September 2021)

Haupttraktanden sind die Budgets 2023 der Stadtwerke und des städtischen Haushalts. Im Stadthaushalt ist ein positives Gesamtergebnis von 658’000 Franken veranschlagt. Das operative Ergebnis von rund minus 4,4 Millionen kann durch einen Bezug von 4,76 Millionen Franken aus der Aufwertungsreserve aufgefangen werden. In der Investitionsrechnung sind steuerfinanzierte Nettoinvestitionen von 18,8 Millionen Franken enthalten, davon gut die Hälfte für die Sportwelt.

Ergänzend zu den Voranschlägen, beantragt der Stadtrat für das städtische Personal einen Teuerungsausgleich von 1,7 Prozent. Das geht der SP-Fraktion zu wenig weit: Sie fordert eine Teuerungszulage von 2,7 Prozent.

«Lösung des Stadtrats ist kein gangbarer Weg»

Mit dem vom Stadtrat vorgeschlagenen Teuerungsausgleich von lediglich 1,7 Prozent sei das städtische Personal nur unzureichend in der Lage, die Probleme mit der Inflation und den steigenden Preisen zu lösen, schreibt die SP-Fraktion in einer Mitteilung. Aktuell rechnen Ökonominnen und Ökonomen mit einer Teuerungsrate von 3,5 Prozent. «Wenn der Antrag des Stadtrats mit 1,7 Prozent Zustimmung finden sollte, würde dies zu einer deutlich spürbaren Reallohnkürzung führen», schreibt die Fraktion. Und weiter:

«Im Hinblick auf das fordernde Umfeld, die steigende Aufgabenlast und die vom Personal in der Vergangenheit geleistete Arbeit während der Pandemie ist eine Lohnkürzung nicht zu rechtfertigen.»

Die SP-Fraktion fordere daher einen fairen Ausgleich für das Personal der Stadt sowie der Stadtwerke und beantrage an der Budgetsitzung eine Teuerungszulage von 2,7 Prozent. Davon sollen zwei Prozent als genereller Teuerungsausgleich allen Mitarbeitenden zugutekommen und 0,7 Prozent für individuelle Lohnanpassungen bei tiefen Einkommen zur Verfügung stehen.

Eine vorübergehende Stabilisierung oder gar eine rasche Verbesserung der Lage sei bis auf weiteres nicht in Sicht, argumentiert die Fraktion weiter:

«Deshalb ist die vom Stadtrat angedeutete Lösung des Problems im Jahr 2023 oder gar 2024 kein gangbarer Weg.»

Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels sei es für die Stadt als Arbeitgeberin essenziell, auch künftig attraktive Löhne zu zahlen.