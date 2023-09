STADTLAUF Perfektes Laufwetter: Am Sonntag rennen Sportbegeisterte am St.Galler Stadtlauf durch die Innenstadt Am Sonntag findet im Zentrum erneut der Stadtlauf statt. Es können Läuferinnen und Läufer jeglicher Altersklasse in verschiedenen Kategorien teilnehmen. Neu gibt es einen inklusiven Promi-Charity-Lauf. Die Anmeldefrist läuft noch.

Beim Stadtlauf rennen Sportbegeisterte durch die Innenstadt – hier in der Marktgasse. Bild: Michel Canonica

Am St.Galler Stadtlauf von kommendem Sonntag rennen bis zu 1500 Läuferinnen und Läufer durch die St.Galler Innenstadt. Anmeldungen sind online noch bis am 9. September möglich. Wer erst am Morgen des Laufs entscheiden möchte, kann sich spontan auch vor Ort anmelden.

Tolles Rennwetter und viele Anmeldungen

Am St.Galler Stadtlauf können alle mitmachen. Deshalb gibt es mehrere Kategorien, wobei die längste Strecke 10 Kilometer lang ist und die Teilnehmenden selber entscheiden können, ob sie diese Strecke lieber in 50 oder 90 Minuten absolvieren möchten. Über diese Distanz ist die Teilnahme ab dem 14. Altersjahr möglich. Ausserdem gibt es auch einen Lauf über 5 Kilometer. Bei diesem ist die Teilnahme ab 12 Jahren erlaubt.

Organisiert wird der Lauf von der ProPuls Projektagentur GmbH, die neben dem Stadtlauf seit 2022 auch den St.Galler Auffahrtslauf sowie «Vom See zum Berg» und weitere Volksläufe in der Region veranstaltet. Projektleiterin Ladina Caluori sagt: «Wir erwarten zwischen 1200 und 1500 Teilnehmende.» Das würde einer Steigerung von über 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprechen. Die Wetterprognose sieht gut aus: Es dürfte bis zu 25 Grad warm werden. Am meisten Anmeldungen hätten sich beim 10 Kilometer Fun-Lauf über 50 Minuten ergeben.

Den krönenden Abschluss des Stadtlaufes bildet der «Muskelkaters-Freunde-Lauf». Er richtet sich an die jüngsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Kinder mit dem Jahrgang 2019 und jünger rennen dem Muskelkater, dem Maskottchen des Rennens, knapp 300 Meter entgegen. Beim Family-Run kann die gesamte Familie gemeinsam laufen. Auf einer Strecke von 1100 Meter können auch Grosseltern beim Stadtlauf mitmachen. «Auf die drei Schnellsten in jeder Kategorie warten ausserdem tolle Pokale und Preise», sagt Caluori.

Eine Familie beim Family-Run am Stadtlauf 2022. Bild: Reto Martin

Promis rennen für guten Zweck

An der diesjährigen Ausgabe des Stadtlaufs feiert der inklusive Promi-Charity-Lauf seine Premiere. Mit der Aktion wird der Förderverein Special Olympics Switzerland (SOSWI) St.Gallen unterstützt. Der inklusive Lauf vereint sportliche Betätigung mit sozialem Engagement. Menschen mit Beeinträchtigungen und prominente Persönlichkeiten laufen gemeinsam auf einer Mini-Runde in der St. Galler Innenstadt, um Spenden zu sammeln. Ladina Caluori sagt: «Wir sind überrascht von der positiven Resonanz.»

In einer Zeitspanne von 15 Minuten haben die Teilnehmenden die Aufgabe, so viele Runden wie möglich zu absolvieren. Alle Interessierten haben die Möglichkeit, einen Beitrag zu leisten. Entweder kann ein selbst gewählter pauschaler Geldbetrag ­gespendet oder einer der teilnehmenden Prominenten pro gelaufener Runde unterstützt werden. Unter anderem nehmen Matthias Hüppi, Präsident des FC St.Gallen, und Fabienne Vonlanthen, die schnellste Polizistin der Welt, am Promilauf teil.

2019 fand der Stadtlauf zum ersten Mal statt, als Neuauflage des 2007 eingestellten Altstadtlaufs. Ein Jahr später konnte der Sportanlass coronabedingt nur im kleineren Rahmen durchgeführt werden. Im Jahr 2021 konnte der Anlass, ebenfalls pandemiebedingt, gar nicht stattfinden.