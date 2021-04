Stadtkasse Sechs Millionen über Budget – doch nicht alles an der Jahresrechnung 2020 der Stadt Gossau ist positiv Die Jahresrechnung 2020 der Stadt Gossau weist ein betriebliches Defizit von 1,4 Millionen Franken aus. Damit ist das Minus zwar deutlich weniger hoch als budgetiert, aber doch höher als im Vorjahr. Das Betriebsergebnis müsse sich in den nächsten Jahren in eine andere Richtung entwickeln, so Stadtpräsident Wolfgang Giella.

Die Stadt Gossau gab im vergangenen Jahr über 100 Millionen Franken aus. Bild: Benjamin Manser (4. März 2017)

Es sei ein erfreuliches Gesamtergebnis, das jedoch mit einem Wermutstropfen komme. Das schreibt die Stadt Gossau in einer Mitteilung zur Jahresrechnung 2020. Was sie damit meint, zeigt ein Blick in die Zahlen: Das Gesamtergebnis ist wider Erwarten positiv, es resultiert ein Plus von 6,9 Millionen Franken bei einem Gesamtaufwand von 101 Millionen. Budgetiert hatten die städtischen Kassenwarte ein Minus von 1,1 Millionen Franken.

Stadtpräsident Wolfgang Giella. Bild: PD

«Auf dieser Stufe ist das Ergebnis erfreulich, das Betriebsergebnis hingegen muss sich in den kommenden Jahren in die andere Richtung entwickeln», schreibt Stadtpräsident Wolfgang Giella im Vorwort zur Jahresrechnung und dem Geschäftsbericht.

Zwar fällt auch das Betriebsergebnis besser aus als budgetiert. Mit einem Minus von 1,4 statt 7,4 Millionen Franken resultiert aber immer noch ein Defizit. Und dieses ist zudem 400'000 Franken höher als im Vorjahr. 2018 resultierte beim Betriebsergebnis sogar noch ein Plus von 1,4 Millionen Franken.

Investitionen in Sportwelt Gossau und Strassenbauprojekte

Mehrere Faktoren sind verantwortlich dafür, dass das Betriebsergebnis besser ausgefallen ist als budgetiert: Dazu gehören geringere Ausgaben beim Personal- und Sachaufwand (1,9 Millionen Franken) sowie höhere Erträge durch Nachzahlungen bei den Steuern natürlicher Personen (2,7 Millionen). Dass das Gesamtergebnis am Schluss sogar um fast 8 Millionen Franken besser ausfiel als gedacht, liegt an Gewinnen aus Verkäufen aus dem Finanzvermögen und dem Bezug von 4,8 Millionen aus der Reserve.

Von den geplanten Investitionen im Umfang von 12 Millionen Franken konnten 8,8 Millionen umgesetzt werden. Schwerpunkte waren hier die Projektierung der Sportwelt Gossau (1,7 Millionen Franken) und verschiedene Strassenbauvorhaben (1,23 Millionen Franken).

Für 2021 rechnet die Stadt mit einem Minus von fast 10 Millionen Franken

Für das laufende Jahr erwartet die Stadt beim Gesamtergebnis eine rote Null, wie dem Budget 2021 zu entnehmen ist. Beim Betriebsergebnis rechnet sie bei einem Gesamtaufwand von 107,5 Millionen Franken jedoch mit einem Minus von satten 9,6 Millionen. Durch Finanzerträge und die Auflösung von Reserven soll die Erfolgsrechnung aber ausgeglichen werden. Ob es wirklich so kommt wie budgetiert, wird sich in einem Jahr zeigen.