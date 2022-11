Stadtentwicklung Mit diesen Massnahmen will die Stadt Gossau die Bahnhofstrasse für 3,5 Millionen Franken umgestalten Die Bahnhofstrasse in Gossau soll ein neues Gesicht erhalten: Sie soll grüner und freundlicher werden, mehr Aufenthaltsqualität bieten und stärker auf den Fuss- und Veloverkehr ausgerichtet werden.

Die Bahnhofstrasse erstreckt sich vom Bahnhof Gossau bis zum Stadtzentrum. Benjamin Manser (13. April 2021)

Tieferes Tempo, mehr Begegnungs- und Sitzmöglichkeiten, weniger Parkplätze: Mit diesen und weiteren Massnahmen will die Stadt Gossau die Bahnhofstrasse aufwerten. Die Strasse soll grüner, freundlicher, übersichtlicher und urbaner werden sowie stärker auf den Fuss- und Veloverkehr ausgerichtet sein.

Dass die Strasse, die den Bahnhof mit dem Stadtzentrum verbindet, ein neues Gesicht erhalten soll, ist Teil des Stadtentwicklungskonzepts. Im Frühling dieses Jahres hatte die Stadt vier Varianten – entworfen von Verkehrs- und Landschaftsarchitekten – mit Grundeigentümern, Anwohnern und Interessenvertretern diskutiert. Mit den Rückmeldungen wurde in den vergangenen Monaten eine Bestvariante erarbeitet.

Am Dienstag hat die Stadt nun zum zweiten Infoabend geladen, um die Bevölkerung zur Bestvariante zu befragen. Rund 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer folgten der Einladung ins «Werk 1».

60 Parkplätze müssen daran glauben

Beim ersten Anlass im Frühling war sich die Mehrheit der Anwesenden einig, dass Höchsttempo 30 sinnvoll und eine Begegnungszone mit Maximalgeschwindigkeit 20 wünschenswert sind. Mehr Aufenthaltsqualität solle insbesondere am Lindenplatz sowie im Bereich Fürstenlandsaal, Rathaus und Bundwiese geschaffen werden.

Die Bestvariante sieht nun durchgehend Tempo 30 sowie Trottoirüberfahrten und damit Vortritt für den Fussverkehr an allen Knoten vor. Man habe die Ausdehnung der Begegnungszone mit Tempo 20, die heute bereits im Bahnhofsbereich besteht, geprüft, sagte Verkehrsexperte Silvan Nigg. «Wir kamen jedoch zum Schluss, dass dies den Veloverkehr ausbremsen würde, da die Fussgänger vortrittsberechtigt wären.» Unter anderem deshalb habe man sich für ein Tempo-30-Regime entschieden.

Die Begegnungszone beim Bahnhof bleibt so bestehen. Sie soll aber ökologischer gestaltet und der Strassenraum optisch eingeengt werden. Die Platzverhältnisse seien teilweise eine Herausforderung, sagte Landschaftsarchitektin Monika Schenk. Aufgrund zahlreicher Seitenparkplätze und grosser Platanen würden die Fussgängerinnen und Fussgänger an den Rand gedrängt.

Die Begegnungszone beim Bahnhof bleibt bestehen, wird aber aufgewertet. Benjamin Manser (13. April 2021)

Konfliktpotenzial berge auch die Anordnung von öffentlichen und privaten Parkplätzen. Oft sei es zu eng und die gesetzlich vorgegebenen Sichtweiten seien nicht gegeben. An manchen Stellen überlagern Fussgängerstreifen die Zufahrt zu Parkplätzen. Dies seien alles unbefriedigende und gefährliche Situationen, sagte Silvan Nigg. Künftig soll es daher nur noch auf einer Strassenseite Parkplätze geben.

Es sei nötig, eine erhebliche Anzahl der öffentlichen Parkplätze zu Gunsten der Neugestaltung aufzuheben, sagte Nigg. Rund 60 oberirdische Parkplätze fallen weg. Sie sollen unter anderem durch Parkplätze in den Tiefgaragen Fürstenlandsaal und Überbauung Perron 3 kompensiert werden. Diese weisen gemäss der Stadt ungenutzte Kapazitäten auf. Man sei sich aber bewusst, dass diese Parkplätze noch ungenügend signalisiert seien. Das werde man ändern, betonten die Projektverantwortlichen.

Lindenplatz und Bundwiese sollen Treffpunkt werden

Auch der Lindenplatz und der östliche Randbereich der Bundwiese sollen mit zusätzlichen Bäumen, Sitzgelegenheiten, neuem Belag und beispielsweise einem Wasserelement aufgewertet werden. Dort werden ebenfalls Parkplätze aufgehoben. Beim Lindenplatz werde kurzzeitiges Parkieren aber nach wie vor auf einigen Plätzen möglich sein, so Schenk. Für den Lindenplatz sieht der Stadtrat zudem Sofortmassnahmen im Jahr 2023 vor. Der Platz soll mit einer temporären Begrünung, Kies und Sitzplätzen in einem ersten Schritt provisorisch aufgewertet werden.

Ein heikles Thema bei Umgestaltungen ist jeweils auch der Umgang mit dem Baumbestand. Die Bäume entlang der Bahnhofstrasse werden erhalten und erst nach und nach bei deren Abgang ersetzt, sagte Monika Schenk.

Geplant ist es, die Bahnhofstrasse ab 2023 bis 2027 in mehreren Etappen umzugestalten. Kostenpunkt: 3,52 Millionen Franken. «Strassen sind nie günstig», so Schenk.

Eine Visualisierung zeigt, wie die Begegnungszone im Bahnhofsbereich mit Blick Richtung Stadtzentrum künftig aussehen könnte. Visualisierung: PD

Sind Sofortmassnahmen wirklich nötig?

Nach den Ausführungen waren die Teilnehmenden am Zug. Nachdem in Gruppen angeregt diskutiert wurde, äusserten sich diese zur Bestvariante. Eines vorweg: Viele der Massnahmen kommen gut an. Kritik und Anregungen gab's dennoch. Mehrere Gruppen fanden etwa die provisorischen Sofortmassnahmen für den Lindenplatz unnötig: «Wieso machen wir es von Anfang an nicht gleich richtig?», fragte ein Teilnehmer.

Und natürlich kamen die Parkplätze zur Sprache. Mehrere Gruppen hegten Zweifel, ob es künftig noch genügend Parkplätze gebe. Vor allem fürs Gewerbe seien diese wichtig. Mehrere Gruppen bemängelten die Signaletik der Parkhäuser und begrüssten es, dass die Stadt dies verbessern will. Eine Gruppe schlug vor, nur die Bundwiese oder den Lindenplatz aufzuwerten und die Parkplätze auf dem anderen Platz zu belassen.

Die Bahnhofstrasse von der St.Gallerstrasse her. Von hier führt sie direkt bis an den Bahnhof. Urs Bucher (7. September 2019)

Die Stadt werde die Rückmeldungen nun prüfen und allenfalls ins Betriebs- und Gestaltungskonzept einfliessen lassen, erklärte Stadtpräsident Wolfgang Giella. Daraufhin erarbeite die Stadt einen Bericht und Antrag. Danach ist das Stadtparlament an der Reihe.