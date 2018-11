Stadt St.Gallen will in der Lachen Gas geben Die Vorlage zur Sanierung und Neugestaltung der Zürcher Strasse in der Lachen liegt seit gestern Freitag beim Stadtparlament. Ob es dagegen wie 2006 erneut Opposition geben wird, ist noch völlig offen. Reto Voneschen

Die Bevölkerung in der Lachen ist sich bereits gewohnt, dass an der Zürcher Strasse gebaut wird: Diesen Sommer wurde bereits eine grosse Fernwärmeleitung von der Sömmerlistrasse bis zur Kreuzbleiche verlegt. (Bild: Ralph Ribi (5. September 2018))

Die Stadt St. Gallen unternimmt einen neuen Anlauf zur Sanierung und Neugestaltung der Zürcher Strasse im Lachen-Quartier. Und das erst noch mit einem ehrgeizigen Fahrplan (siehe Zweittext). Der erste Anlauf dafür ist im Frühling 2006 in der Volksabstimmung gescheitert. Dies aufgrund der Opposition bürgerlicher Verkehrspolitiker, die sich damals in der «IG Flaschenhals» zusammengeschlossen hatten.

Nach dem Nein des Stimmvolks passierte auf der Zürcher Strasse in der Lachen baulich wenig. In erster Linie wurden die Wasserleitungen, die zum Ärger des Quartiers in schöner Regelmässigkeit brachen, provisorisch repariert. Ab 2012 wurde für die gesamte Zürcher Strasse ein neues Betriebskonzept mit Gestaltungs- und Verkehrsvarianten entwickelt. Dafür wurde ein Dutzend Möglichkeiten geprüft.

Projekt früh vorgestellt und ausführlich diskutiert

2014 wurde vom Stadtrat jene Grundvariante ausgewählt, die jetzt umgesetzt werden soll. Gemäss den Simulationen und Messungen der Fachleute ist es jene Variante, die den flüssigsten Verkehrsablauf in der Lachen garantiert, und zwar für alle Verkehrsteilnehmer. Es ist zudem jene Variante, bei der die Zeitverluste bei einem angenommenen Verkehrswachstum von 15 Prozent am wenigsten drastisch zunehmen.

Aus der Abstimmungsniederlage von 2006 haben die Behörden auch im Verfahren gelernt: Die Vorlage, die Stadträtin Maria Pappa und Stadtingenieur Beat Rietmann am Freitag den Medien präsentierten, wurde nicht im stillen Kämmerlein entwickelt, sondern in einem ausführlichen partizipativen Prozess getestet und angepasst. Darin involviert waren unter anderem der Quartierverein, das Gewerbe in der Lachen, Vertreterinnen und Vertreter der Schulen, aber auch Interessenverbände wie der VCS und die «IG Flaschenhals».

Bei diesen Gesprächen wurden Stolpersteine ausgeräumt: Die Zahl der Parkplätze entlang der Zürcher Strasse nimmt durch die Neugestaltung nicht ab, sondern um vier zu. Ausgebaut wird zudem die Zahl der Kundenparkplätze fürs Gewerbe von zwei auf sechs. Kernstück der Umgestaltung ist die Verengung der Fahrbahnen für den motorisierten Verkehr. Der Platz, der damit gewonnen wird, geht zwischen Gerbe- und Schönaustrasse zum einen an einen befahrbaren Mittelstreifen.

Zum anderen werden die Trottoirs verbreitert und neue Velospuren gezogen. Die Fussgängerübergänge in der Lachen werden weiterhin mit Lichtsignalen gesteuert, die Bushaltestellen Lachen und Waldau bleiben ungefähr dort, wo sie heute sind. Bei der Haltestelle Waldau kann man stehende Busse mit dem Auto überholen, bei jener im Zentrum der Lachen nicht. Grösster Brocken in der Vorlage ist die Sanierung der Werkleitungen.

Werkleitungen werden günstiger saniert

Ebenfalls geschraubt hat die Stadt bei der Vorlage für eine neue Zürcher Strasse bei den Kosten. 2006 hätte die Stadtkasse 15,5 Millionen Franken aufwerfen sollen. Darum gab es damals eine obligatorische Volksabstimmung. Die aktuelle Vorlage kostet die Stadt noch zehn Millionen Franken (1,2 Millionen für die Gestaltung, 8,8 Millionen für die Werkleitungen), während der Kanton rund 6,5 Millionen für Strassensanierung und Strassenneugestaltung übernehmen wird. Damit untersteht die Vorlage nicht mehr dem obligatorischen, sondern dem fakultativen Referendum. Einsparungen waren vor allem bei der Sanierung der Werkleitungen möglich.