STADT ST.GALLEN Zwischen Baustellen und Visionen: Die Veloschnellroute von West nach Ost im Überblick Bis 2035 soll in der Stadt St.Gallen eine zusammenhängende Veloschnellroute von West nach Ost entstehen. Einige Projekte entlang dieser rund 11 Kilometer langen Achse befinden sich bereits im Bau, andere bleiben vorerst Zukunftsmusik. Eine Übersicht.

Die Vadianstrasse wurde 2022 zur Velostrasse. Weitere dieser Art sollen folgen, etwa an der Lehnstrasse in Bruggen. Bild: Sandro Büchler

Es ist ein Quantensprung, der nur in Etappen erreicht werden kann. Der Weg zur Velovorzugsroute durch die Stadt St.Gallen ist kein leichter. Aber die Verantwortlichen kommen auch dank politischem Rückenwind zügig voran. Bis die zusammenhängende Velostrecke durch die Stadt Realität ist, kann zwar noch mehr als ein Jahrzehnt vergehen. Einzelne Streckenabschnitte sind aber bereits im Frühling fertig. Wir zeigen in der Übersicht, wie es um die einzelnen Abschnitte auf der geplanten St.Galler Veloschnellroute steht:

1. Neuhofweg

Stefan Pfiffner, Leiter Abteilung Verkehrsplanung beim städtischen Tiefbauamt. Bild: PD

Ganz im Westen der Stadt, zwischen dem Bahnhof Winkeln und Sittertobel, verläuft nördlich vom Gübsensee der Neuhofweg. Aktuell müssen sich Velofahrerinnen und Velofahrer und Fussgängerinnen und Fussgänger den Kiesweg teilen. Das soll sich ändern. Laut Stefan Pfiffner, Leiter Abteilung Verkehrsplanung beim städtischen Tiefbauamt, läuft aktuell das Mitwirkungsverfahren. Jetzt beginnt das Bauprojekt. Das Ziel: Eine getrennte Velo- und Fussgängerstrecke auf dem Neuhofweg, die den Abschnitt tauglich für eine grüne Achse machen soll.

2. SBB-Sitterbrücke

Hier ist die Stadt sehr gut vorangekommen. Die Arbeiten an der Brücke sind so schnell verlaufen, dass der verbreiterte Brückensteg sogar noch vor Weihnachten zugänglich gemacht werden konnte. Im März wird sie allerdings noch einmal geschlossen, damit die Zufahrtswege erstellt und der definitive Deckbelag eingebaut werden kann. Anfang Mai dann kann dieses Teilstück der Velovorzugsroute offiziell eröffnet werden.

3. Lehnstrasse

Die Lehnstrasse in Bruggen soll im Wesentlichen die Veloschnellroute von der SBB-Sitterbrücke bis nach Haggen weiterführen. Sie soll, wie vor ihr bereits die Lindenstrasse und vergangenen Sommer auch die Vadianstrasse, zur Velostrasse werden.

Das heisst: Tempo 30 und kein Rechtsvortritt, sondern Vortritt auf der Velostrasse.

4. Trassee entlang der Bahnlinie

Das ist eine grosse Kiste und am ehesten in der Kategorie Generationenprojekt angesiedelt. Die Pläne sehen vor, dass die Strecke von der Haggenstrasse bis ins Otmar-Quartier entlang der Bahnlinie sozusagen eigentrassiert wird und dann in die Paradiesstrasse Richtung St.-Leonhard-Brücke einmündet.

Erste Vorabklärungen habe man getroffen, sagt Pfiffner. Auch einen Austausch mit Grundeigentümern habe es gegeben. Die Vertiefungsstudien laufen. Für dieses Projekt (Kostenschätzung rund 42 Millionen Franken) hat die Stadt beim Bund auch Gelder aus dem Agglomerationsprogramm beantragt. Bei Baubeginn bis 2029 würde der Bund einen Teil der Kosten übernehmen. Ob das realistisch ist, lässt sich noch nicht sagen. Sicher ist: Es ist herausfordernd.

5. Velotunnel Kreuzbleiche

Hier ist man viel weiter. Das Stadtparlament hat einen Beitrag von 2,7 Millionen Franken im Mai 2022 gesprochen. Insgesamt kostet der Tunnel rund 8,6 Millionen Franken, die Differenz zahlen Kanton und Bund (Agglomerationsprogramm). Der Baustart für den etwa 130 Meter langen Tunnel zwischen Reithalle und Lokremise soll Anfang 2024 erfolgen und nicht wie ursprünglich erhofft noch in diesem Jahr. Der Grund laut Pfiffner: Aufwendige Vorbereitungen.

6. St.-Leonhard-Brücke

Die St.-Leonhard-Brücke soll für die Verbesserung des Veloverkehrs einerseits gegen Westen hin verbreitert werden, andererseits soll die Anbindung an die Lagerstrasse bei der Lokremise verbessert werden. Auch hier befindet sich die Stadt in der Phase Bauprojekt, es könnte also noch ein bis zwei Jahre dauern, bis der Baustart erfolgt.

7. Passerelle Steinachstrasse

Auch im Osten der Stadt tut sich an der Velofront einiges, wenn auch weniger als im Westen. So ist etwa über die Steinachstrasse eine Passerelle geplant, die das Museumsquartier mit dem Kantonsspital verbinden soll. Im Frühjahr 2023 werden die im Projektwettbewerb eingegangen Arbeiten juriert. Danach folgen die Projektierung und anschliessend die Projektgenehmigung im Stadtparlament. Zeithorizont hier: mittelfristig, frühestens im 2026.

8. Kolumbanstrasse

Die Kolumbanstrasse und ihre Neugestaltung waren bereits 2021 im Parlament. Und sie gab dort einiges zu reden. Die Idee des Umgestaltungsprojekts: Auch die Kolumbanstrasse wird als Velostrasse mit Grünraum ausgestaltet und somit für Velofahrerinnen und Velofahrer attraktiver gemacht. Das Bauprojekt liegt mittlerweile vor, auch hier sollte die Umsetzung noch im Jahr 2024 beginnen können.