Stadt St.Gallen «Wir wollten Repressionen durch den Staat vermeiden»: Jetzt melden sich die Hausbesetzer von der Wassergasse zu Wort – und kündigen weitere Aktionen an Transparente an der Fassade, aber keine Spur vom Kollektiv, das am Dienstag in einer Nacht-und-Nebel-Aktion ein leerstehendes Haus in der St.Galler Innenstadt besetzt hatte. Jetzt erklären die Aktivistinnen und Aktivsten, weshalb sie vor der Polizei geflohen sind. Der Liegenschaftsbesitzer will sich nicht zum Fall äussern.

Die «Autonome Immobilienverwaltung» besetzt angeblich das Haus an der Wassergasse – als Zeichen gegen Immobilienspekulation und die Verdrängung von kulturpolitischen Freiräumen. Bild: Sandro Büchler

In der Nacht auf Dienstag ist an der Wassergasse in St.Gallen angeblich ein Haus besetzt worden. Hinter der Aktion steckt eine Organisation namens «Autonome Immobilienverwaltung», wie das Kollektiv gleichentags in einer Medienmitteilung bekanntgegeben hat. Damit wollten sie ein «Zeichen gegen die Verdrängung von Freiräumen und bezahlbarem Wohnraum» setzen.

Die Stadtpolizei St.Gallen hatte zwar Kenntnis von der möglichen Hausbesetzung, konnte aber ohne eine Anzeige des Eigentümers der Liegenschaft nicht gegen die Besetzung vorgehen, da keine strafrechtlichen Tatbestände wie beispielsweise eine Sachbeschädigung oder eine unerlaubte Besetzung des öffentlichen Raums vorlagen.

Im Verlauf des Dienstags hat die Stadtpolizei dann aber mit dem Eigentümer der Liegenschaft das Haus betreten. Wie es kurz darauf in einer Medienmitteilung der Stadtpolizei heisst, konnten im Gebäude keine Personen angetroffen werden. Es wurden nur die Transparente festgestellt. Wer diese angebracht habe und ob es zu einer Sachbeschädigung gekommen sei, war zu dem Zeitpunkt noch unklar.

Organisation kommuniziert anonym

Am späten Mittwochabend meldet sich die Organisation «Autonome Immobilienverwaltung», die hinter der Hausbesetzung steckt, zu Wort. Die Anfrage des «Tagblatts» beantwortet das Kollektiv schriftlich – anonym, ohne einen Namen zu nennen. Der Grund, weshalb Liegenschaftsbesitzer und Stadtpolizei am Dienstag nur noch die an der Fassade befestigten Transparente, aber keine Personen im Haus an der Wassergasse vorfanden, sei einfach. Man wolle Repressionen durch den Staat vermeiden, schreiben die Aktivistinnen und Aktivisten.

«Wir sind der Ansicht, dass die politische Energie darauf verwendet werden sollte, tatsächliche Veränderungen herbeizuführen, anstatt sich mit Geldbussen und Anklagen befassen zu müssen.»

Das Kollektiv kündigt weitere Aktionen an, die Kampagne werde fortgeführt. Und es appelliert an die St.Gallerinnen und St.Galler, sich auch im neuen Jahr mutig für eine gerechtere und vielfältigere Welt einzusetzen.

Für die Stadtpolizei ist der Fall abgeschlossen

Der Liegenschaftsbesitzer zeigt sich irritiert von der Hausbesetzung, wollte aber gegenüber dem «Tagblatt» nicht Stellung nehmen. Bei der Liegenschaft handelt es sich um das 1906 erbaute «Haus zum Auto», in welchem sich um 1920 die erste Autogarage der Stadt St.Gallen befand.

Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen. Bild: PD

Bei der Stadtpolizei St.Gallen sei der Fall grundsätzlich abgeschlossen, sagt Mediensprecher Dionys Widmer. Das Haus werde von der Polizei auch nicht weiter kontrolliert. Bei einer Besetzung handle es sich um ein Antragsdelikt, erklärt Widmer. «Folglich müsste zuerst eine Anzeige vorliegen, bevor die Polizei aktiv werden kann.»

Auch andere leerstehende Häuser kontrolliere die Polizei nicht vorsorglich bezüglich möglicher Besetzer, so der Sprecher der Stadtpolizei. Weitere Abklärungen oder die Suche nach Hinweisen würden erst getätigt, wenn eine Anzeige eingehen würde. Dies läge dann aber in der Zuständigkeit der Kantonspolizei, sagt Widmer.