Stadt St.Gallen will das Taxireglement überarbeiten – und dabei auch die Anliegen von Fahrdiensten wie Uber berücksichtigen Das Taxireglement der Stadt St.Gallen ist fast 30 Jahre alt. Der Stadtrat kündigt offiziell an, dieses zu überarbeiten.

Der Startschuss ist gefallen: Das Taxireglement der Stadt St.Gallen soll nach fast 30 Jahren revidiert werden. Bild: Michel Canonica

(pd/dh) Die Stadt St.Gallen strebt eine Gesamtrevision der Taxireglementierung an. «Ziel ist eine zeitgemässe städtische Taxireglementierung, welche den veränderten Umständen und den heutigen Bedürfnissen Rechnung trägt», heisst es in einer Medienmitteilung am Freitagmorgen. Zudem sei zu klären, wie Taxibetriebsbewilligungen für A-Taxis zukünftig zu vergeben sind.

A- und B-Taxis A-Taxis dürfen zur Entgegennahme von Fahrtaufträgen auf öffentlichem Grund aufgestellt werden. In der Innenstadt sind dafür Standplätze festgelegt. A-Taxis haben eine generelle Beförderungspflicht, welcher sie mit wenigen Ausnahmen nachkommen müssen. Inhaber und Inhaberinnen der Betriebsbewilligung B sind nicht befugt, öffentliche Standplätze zu benutzen. (pd)

Der Stadtrat hat beschlossen, eine Gesamtrevision der städtischen Taxireglementierung vorzunehmen. Sowohl das Taxireglement aus dem Jahr 1994 als auch das Reglement zum Vollzug des Taxireglements aus dem Jahr 1995 werden totalrevidiert.

Um eine zeitgemässe städtische Taxireglementierung zu erarbeiten, wird sich die Stadt St.Gallen unter anderem an den veränderten Umständen und den Bedürfnissen der Bevölkerung orientieren. So soll das neue Reglement beispielsweise dem Bedürfnis nach einem erweiterten Taxiangebot an Grossveranstaltungen entgegenkommen, heisst es weiter. Auch Anliegen der Taxibetreiberinnen und -betreiber sowie Entwicklungen im Zuge der Digitalisierung sollen berücksichtigt werden. Unter Letzteres fallen beispielsweise neuartige Fahrdienste. Wie das «Tagblatt» berichtete, meidet «Uber» bisher die Stadt St.Gallen – unter anderem wegen des veraltete Taxireglements.

Weiter hat der Stadtrat beschlossen, erst neue A-Betriebsbewilligungen zu erteilen, wenn die Begrenzung von 145 A-Taxis um zehn unterschritten wird. Im Rahmen der Gesamtrevision werde zudem geprüft, wie Taxibetriebsbewilligungen für A-Taxis künftig vergeben werden sollen. Insbesondere in Bezug auf diese Fragestellungen sollen auch Erfahrungswerte aus anderen Städten wie beispielsweise Luzern in die Gesamtrevision miteinfliessen.

Weiterhin Gebührenspreizung zugunsten energieeffizienter Taxis

Mit einem Nachtrag zum Vollzugsreglement des Taxireglements wurde für die Jahre 2015 bis 2019 unter anderem anstelle einer Jahresgebühr von 500 Franken pro Fahrzeug eine Gebührenspreizung eingeführt. Nach dieser ist für energieeffiziente Fahrzeuge eine Jahresgebühr von 300 Franken und für nicht energieeffiziente Fahrzeuge eine Jahresgebühr von 700 Franken zu entrichten. Da im Rahmen der Gesamtrevision auch die Gebührenregelung vertieft geprüft wird, hat der Stadtrat entschieden, bis zum Inkrafttreten der neuen Taxireglementierung an der Gebührenspreizung festzuhalten.