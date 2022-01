Omikron In Zürich wird eine Tramlinie eingestellt, weil Chauffeure krank sind – so gehen die St.Galler Verkehrsbetriebe mit der Bedrohung um In Zürich muss eine Tramlinie eingestellt werden, weil den Verkehrsbetrieben krankheitsbedingt das Fahrpersonal fehlt. In der Stadt St.Gallen haben die VBSG noch Reserven. «Aber das kann sich täglich, ja stündlich ändern», wie Ralf Eigenmann im Interview sagt.

Busfahrerin Athanasia Pappa auf der Fahrt mit einem neuen Batteriegelenktrolleybus der Verkehrsbetriebe St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

(25. Februar 2021)

Die Omikron-Virusvariante überrollt die Schweiz mit einer rekordhohen Zahl von Coronainfektionen. Die Zürcher Verkehrsbetriebe stellen am Montag eine erste Tramlinie ein, weil Trampiloten krankheitsbedingt ausfallen. Das berichtet der «Tagesanzeiger». Für die Verkehrsbetriebe St.Gallen (VBSG) gibt Ralf Eigenmann vorerst Entwarnung. Den Unternehmensleiter beschäftigen andere Absenzen.

Droht den VBSG ähnliches Ungemach wie in Zürich?

Ralf Eigenmann, Unternehmensleiter Verkehrsbetriebe St.Gallen VBSG. Bild: Urs Bucher (4. Dezember 2018)

Im Moment stehen wir relativ gut da. Aktuell fallen nur zwei von insgesamt 320 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wegen einer Covid-19-Erkrankung aus. Ein Mitarbeiter ist in Quarantäne, aber nicht aus dem Fahrdienst. Mehr Absenzen haben wir aus anderen Gründen, etwa wegen der saisonalen Grippe oder einer Magen-Darm-Grippe, die zurzeit die Runde macht. Auch verunfallen Mitarbeitende hin und wieder in ihrer Freizeit. Das kommt vor. Es gibt auch noch «normale» Absenzen.

Wie gehen Sie vor, wenn nun tatsächlich zu wenig Buschauffeurinnen und -chauffeure verfügbar sind?

Laut den Prognosen der wissenschaftlichen Taskforce ist es nicht auszuschliessen, dass es auch bei den VBSG zu mehr krankheitsbedingten Ausfällen und zu einem Personalengpass kommt. Dann müssten wir Massnahmen ergreifen. Aktuell sind wir nicht dazu gezwungen. Aber das ist eine Momentaufnahme. Die Situation kann sich täglich, manchmal stündlich ändern. Seit zwei Jahren haben sich die Mitarbeitenden der VBSG an diese Unwägbarkeiten gewöhnt.

Wenn es wirklich hart auf hart kommt: Dünnen Sie den Fahrplan aus oder werden Sie ganze Linien streichen?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten. So kommen zur Entlastung etwa einige erst kürzlich Pensionierte stundenweise zum Einsatz – bereits jetzt schon. Schwieriger wird es, wenn Mitarbeitende an ihren Ruhetagen einspringen müssen. Oder wir sie anweisen müssten, ihre Ferien zu verschieben. Am Fahrplan schrauben wir erst, wenn es akut wird. Dann würden wir – wie schon beim ersten Lockdown – auf den Sommer- oder Sonntagsfahrplan Plus umschwenken. Das Plus beim Sonntagsfahrplan meint, dass die VBSG für gewisse Linien, die an regulären Sonntagen nicht verkehren, dennoch ein Angebot bereit stellen müssten.

Könnten Sie von heute auf morgen die Fahrzeiten ändern?

Der Plan ist in der Schublade bereit. Es braucht vier bis fünf Tage Vorlauf, um diesen im Notfall aktivieren zu können. Unter anderem muss das Bundesamt für Verkehr die Massnahme absegnen. Das können wir nicht in Eigenregie einfach umsetzen.

Wie reagiert das Fahrpersonal auf mögliche Sonderschichten?

Verständnisvoll. Sie sind sich der Situation bewusst und wissen, dass der Fall eintreten kann und plötzlich zu wenig Leute verfügbar sein können. Deshalb habe ich meine Mitarbeitenden schon im Dezember zu erhöhter Vorsicht aufgerufen und sie gebeten, die Massnahmen strikte einzuhalten. Wichtig ist, dass sie sich bei einer Infizierung oder dem Verdacht umgehend melden – weil Busfahrerinnen und Busfahrer ja bekanntlich mit vielen Leuten in Kontakt kommen. Etwas Luft gibt uns, dass zurzeit weniger Extrafahrten durchgeführt werden. Auch die Zahl der Fahrten für Anlässe hat sich reduziert. Zudem pausiert die Fussballsaison gerade.