Stadt St.Gallen verlängert bisher schon «sehr gute» Badesaison um eine Woche Auch die Stadt St.Gallen verlängert angesichts guter bis ausgezeichneter Wetterprognosen die Badesaison. Das Freibad Rotmonten ist eine Woche länger als vorgesehen offen. Am Mannenweier bleiben die Badmeister bis 16. September präsent. Das hat das Sportamt am Freitag entschieden. Reto Voneschen

Die Badi Rotmonten bleibt eine Woche länger geöffnet. Letzter Badetag ist hier voraussichtlich Sonntag, 16. September. (Bild: Ralph Ribi - 21. Juni 2017)



Publikumsrekorde stellt die Badesaison 2018 in der Stadt St.Gallen trotz des Rekordsommers keinen auf. Sie werde bezüglich Zahl der Badegäste aber «sehr gut» ausfallen, ist sich der städtische Bäderchef Roland Hofer bereits jetzt sicher. Für einen neuen Baderekord ist die Saison im Mai und Juni bei kaltem und regnerischem Wetter einfach zu schwach gestartet.

Die diesjährige Entwicklung ist damit genau umgekehrt wie 2017: Damals waren Mai und Juni rekordverdächtig, während Juli und August buchstäblich ins Wasser fielen. Aktuell das Wichtigste aber ist für alle jene, die bei anhaltend hohen Temperaturen weiterhin ins kühle Nass steigen wollen, dass auch die Stadt St.Gallen die Badesaison um eine Woche verlängert.

Der Entscheid des Sportamtes betrifft die Badi Rotmonten. Der letzte Badetage ist dort nicht schon diesen Sonntag, sondern erst eine Woche später, am Sonntag, 16. September. Wie von Anfang an geplant ist zudem der Mannenweier nächste Woche noch durch Badmeister überwacht.

Im Lerchenfeld hat die Eiskönigin übernommen

Das Freibad Lerchenfeld hatte den letzten Badetag in diesem Jahr bereits am 2. September. Der frühe Schliessungstermin hängt damit zusammen, dass die Eissportanlage Lerchenfeld ihren öffentlichen Betrieb am 1. September aufgenommen hat. Eisbahn und Schwimmbad parallel zu betreiben, ist unpraktisch.

Zudem muss hier das Aussenfeld vorbereitet werden, das einen Teil der Badi beansprucht. Das Freiluft-Eisfeld wird seinen Betrieb am 13. Oktober aufnehmen.

In der Frauenbadi wird fürs Festival gebaut

Was viele Stammgäste bedauern werden: Ebenfalls nicht möglich ist eine Saisonverlängerung im Frauen- und Familienbad Dreilinden. Darum ist hier diesen Sonntagabend wie vorgesehen Badeschluss; auf den gleichen Zeitpunkt wird auch der Betrieb des Bäderbusses eingestellt. Am Montagmorgen starten auf Dreilinden die Vorbereitungsarbeiten fürs diesjährige «Weihern Open­air Festival».

Es beginnt am Donnerstag, 17 Uhr, und dauert bis Samstag. Für diesen Anlass brauche es eine Vorbereitungszeit von mindestens vier Tagen. Kürzer gehe es einfach nicht, sagt Bäderchef Roland Hofer. Und den Badebetrieb pa­rallel zu den Aufbauarbeiten aufrecht zu erhalten, sei ebenfalls nicht möglich: Das komme sich in die Quere.