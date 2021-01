Stadt St.Gallen Über 1400 Unterschriften in zwei Monaten: Initiative gegen verlängerte Öffnungszeiten ist eingereicht worden Noch vor Ablauf der Frist hat das Initiativkomitee mehr als 1400 Unterschriften gesammelt. Die Initiative soll dem Stadtrat die Kompetenz entziehen, eigenmächtig über die Öffnungszeiten zu bestimmen.

Übergabe der Unterschriften für die Initiative «Kein Sonntagsverkauf in der Stadt St.Gallen». Mit im Komitee ist Peter Olibet, Präsident der städtischen SP (ganz links).

Bild: Tobias Garcia

Rund zehn Personen haben sich am Donnerstagmorgen vor dem Eingang das Rathauses beim St.Galler Hauptbahnhof versammelt. Sie kämpfen gegen die Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten, die der Stadtrat per Anfang Juni in Kraft gesetzt hat. Das breit abgestützte Initiativkomitee sammelte innerhalb von zwei Monaten über 1400 Unterschriften. Die Sammelfrist wäre erst Anfang Februar abgelaufen. Die Unterschriften hat das Komitee nun bei der Stadtkanzlei eingereicht. Damit dürfte die stadtsanktgaller Stimmbevölkerung bald über die Vorlage befinden.

Liberalisierung der Öffnungszeiten Der Stadtrat hat per 1. Juni 2020 ein neues Vollzugsreglement zum städtischen Reglement über Ruhetag und Ladenöffnung verabschiedet. Dieses bezieht sich auf einen klar definierten Innenstadtperimeter. Der Perimeter umfasst die gesamte Altstadt sowie die westliche Innenstadt bis zur St.-Leonhard-Brücke. Läden, die sich darin befinden, dürfen neu von Montag bis Samstag von 6 Uhr bis 20 Uhr geöffnet sein. Bisher galt: Montag bis Freitag 6 Uhr bis 19 Uhr sowie Samstag 6 Uhr bis 17 Uhr. Am Sonntag ist neu grundsätzlich eine Öffnung von 10 Uhr bis 17 Uhr erlaubt, sofern die Vorgaben des Bundesgesetzes über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel erfüllt sind sowie eine Bewilligung vorliegt. (mha)

Hinter dem Initiativkomitee steht ein Bündnis von Parteien, Gewerkschaften und Ladenbesitzerinnen und -besitzern. Namentlich sind dies die SP, Juso, Grüne und die Jungen Grünen, PFG, EVP, der Städtische Gewerkschaftsbund, die Unia, SEV, Syndicom, VPOD, Syna, der kaufmännische Verband, die Buchhandlung Comedia, Claro und Stadtladen St.Gallen.

Peter Olibet, städtischer SP-Präsident.

Bild: Tobias Garcia

«Wir halten den Entscheid vom Stadtrat für den falschen Weg im Kampf gegen das Ladensterben», sagte SP-Präsident Peter Olibet. Auch der Zeitpunkt der Ankündigung sei der falsche gewesen, nach dem Lockdown und kurz vor den Sommerferien. Für besondere Massnahmen in einer ausserordentlichen Situation habe Olibet Verständnis. Dies sei für ihn aber keine dauerhafte Lösung.

«Dieses Reglement ist nur im Interesse der Grossverteiler.»

Kleinere Geschäfte hätten nicht genügend Personal, um ihre Öffnungszeiten auszudehnen, geschweige denn am Sonntag auch noch zu öffnen. Zumal die Arbeitnehmenden im Detailhandel noch auf einen Gesamtarbeitsvertrag warten würden. Wie Olibet sagt, ist das Initiativkomitee der Meinung, dass erst über eine Liberalisierung der Öffnungszeiten diskutiert werden kann, wenn ein Gesamtarbeitsvertrag vorliegt.

Peter Oberholzer, Gemeindeleiter Pfarrei Heiligkreuz. Bild: Tobias Garcia

Auch Peter Oberholzer, Gemeindeleiter der Pfarrei Heiligkreuz, ist im Komitee. Er sagt: «Wir haben vom Kanton einen Maulkorb erhalten.» Damit spricht er den hängigen Vorstoss von drei Kantonsparlamentariern an. Sie störten sich am politischen Engagement der Kirchen bei der Konzernverantwortungs-Initiative im vergangenen Jahr und fordern nun eine neutrale Haltung der Kirchen.

«Der arbeitsfreie Sonntag ist uns zu wichtig. Wir kämpfen darum», sagt Oberholzer weiter. Denn der freie Sonntag sei durchaus ein kirchliches Anliegen. Der Sonntag sei schon seit jeher ein Tag der Gemeinschaft. Auch in der heutigen materiellen Gesellschaft seien andere Bedürfnisse höher gewichtet als ein Tag mehr Produktivität. «Der Mensch braucht Ruhe – auch für seine Kreativität», sagt Oberholzer.