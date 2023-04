Stadt St.Gallen Schussabgabe im Neudorf – Polizeieinsatz läuft Am Freitagmorgen ist es im St.Galler Neudorf zu einer Schussabgabe gekommen. Die Stadtpolizei St.Gallen konnte eine bewaffnete Person festnehmen. Genaueres zum Vorfall ist noch nicht bekannt. Auf der Rorschacherstrasse kommt es zu Verkehrsbehinderungen.

Die Stadtpolizei St.Gallen konnte eine bewaffnete Person festnehmen. Bild: Raphael Rohner

Wie FM1 Today am berichtet, wurde der Stadtpolizei St.Gallen am Freitagmorgen an der Rorschacherstrasse im St.Galler Neudorf eine Schussabgabe gemeldet. Kurz darauf konnte eine bewaffnete Person von der Stadtpolizei festgenommen werden, teilt die Kantonspolizei St.Gallen auf Nachfrage von FM1Today mit. Genaueres zum Vorfall müsse jetzt vor Ort abgeklärt werden. Für die Anwohnerinnen und Anwohner besteht keine Gefahr.

Leserreporter melden, dass die die Rorschacherstrasse Höhe Restaurant Öchsli gesperrt ist und zahlreiche Polizisten vor Ort sind. Gemäss SBB-App wirkt sich der Vorfall auch auf den ÖV aus: Auf den Linien 120 und 1 ist aktuell mit Verspätungen zu rechnen.

Update folgt...