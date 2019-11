Vielfalt pflegen, Neues ermöglichen: Die Stadt St.Gallen präsentiert ihr neues Kulturkonzept 2020 Das neue Kulturkonzept der Stadt St.Gallen entstand während zwei Jahren in einem partizipativen Prozess mit städtischen Kulturschaffenden und weiteren Interessierten. Es spiegelt die aktuellen Entwicklungen und Bedürfnisse im St.Galler Kulturleben, legt die künftigen Handlungsfelder der städtischen Kulturpolitik fest und definiert entsprechende Massnahmen.

Die St.Galler Festspiele auf dem Klosterplatz gehören zum kulturellen Angebot der Stadt. (Bild: Benjamin Manser)

(red.) Das Kulturkonzept 2020 baut auf dem ersten Kulturbericht 2001 und dem Kulturkonzept 2009 auf. Beide Dokumente enthalten grundsätzliche Aussagen zur städtischen Kulturpolitik und Kulturförderung, die im Wesentlichen heute noch gültig sind. Seither verändert haben sich das kulturelle Angebot, die Tendenz zu spartenübergreifenden Projekten und der Kulturbegriff selbst. Themen wie kulturelle Teilhabe, Interdisziplinarität, Soziokultur oder Kulturvermittlung werden mittlerweile in der Gesellschaft wie auch in der Kulturförderung des Bundes, der Kantone und Gemeinden stärker gewichtet.

Wie die Stadt St.Gallen in einer Mitteilung schreibt, berücksichtigt das neue Kulturkonzept diese kulturpolitischen Entwicklungen und konkretisiert die in der Vision 2030 und den Legislaturzielen 2017-2020 des Stadtrates formulierten strategischen Stossrichtungen.

Ziel und Zweck

Das Kulturkonzept richtet sich an Kulturschaffende, Kulturvermittelnde, Vereine und Institutionen einerseits sowie an Stadtrat, Stadtparlament, Verwaltung und insbesondere die Dienststelle Kulturförderung und entsprechenden Gremien andererseits. Zudem erfahren kulturell Interessierte sowie private und andere öffentliche Kulturförderstellen, wie der Stadtrat die Kulturstadt definiert, das kulturelle Leben fördert und kulturelle Aktivitäten unterstützt.

Es gilt für das Jahr 2020 und die beiden Legislaturperioden 2021-2024 und 2025-2028 sowie auf die Vision des Stadtrates abgestimmt für die Jahre 2029 und 2030. Das Kulturkonzept soll künftig regelmässig von Stadt und Kulturschaffenden reflektiert werden, heisst es in der Mitteilung weiter. Zudem pflegt die Dienststelle Kulturförderung den Austausch mit Kulturschaffenden, um deren Bedürfnisse zu kennen und die Umsetzung neuer Massnahmen rasch zu prüfen zu können.

In partizipativem Prozess entstanden

Das vorliegende Kulturkonzept 2020 entstand im Zeitraum von April 2018 bis Herbst 2019 unter der Leitung der Dienststelle Kulturförderung in Zusammenarbeit mit internen und externen Fachpersonen. An der Erarbeitung konnten in einem mehrstufigen Vorgehen unterschiedliche Anspruchsgruppen aus dem St.Galler Kulturleben teilnehmen und ihr Wissen und ihre Erfahrungen einbringen. Nebst Einzelinterviews und Gruppendiskussionen in Fach- und Steuergruppen dienten zwei Forumsveranstaltungen mit Kulturschaffenden und Interessengruppen sowie das Stadtkulturgespräch dazu, auf breiter Basis die künftigen Bedürfnisse zu ergründen und zu gewichten.

Sechs Handlungsfelder

Gegenüber den früheren Konzepten wurde im neuen Kulturkonzept die Verbindlichkeit erhöht. Es definiert in folgenden sechs Handlungsfeldern Massnahmen.