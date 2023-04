Stadt St.Gallen Polizeieinsatz im Neudorf – Festnahme nach Schussabgabe aus Schreckschusswaffe Am Karfreitag, kurz nach 10 Uhr, hat die Stadtpolizei St.Gallen einen 59-Jährigen Tschechen festgenommen. Dabei kam es durch den 59-Jährigen zu einer Schussabgabe mit einer Schreckschusswaffe. Der Mann hatte mutmasslich vorgängig eine Frau bedroht und ihr Auto entwendet. Der genaue Hergang wird nun durch Spezialisten der Kantonspolizei St.Gallen abgeklärt.

Die Rorschacherstrasse war während des Einsatzes stellenweise gesperrt. Bild: BRK News

Am Freitagmorgen erhielt die Einsatzzentrale der Stadtpolizei St.Gallen die Meldung, dass eine bewaffnete Person an der Rorschacherstrasse gesehen worden sei. Daraufhin rückte die Stadtpolizei St.Gallen mit einem Grossaufgebot aus, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Gemäss jetzigen Erkenntnissen bedrohte der mutmassliche Täter in der Zwischenzeit eine 68-jährige Frau und entwendete ihr Auto. Die ausgerückten Patrouillen konnten das Auto kurz darauf auf der Rorschacherstrasse anhalten, wobei es mutmasslich durch den 59-Jährigen zu einer Schussabgabe kam. Mittlerweile ist klar, dass es sich um eine Schreckschusswaffe handelte. Der Mann wurde festgenommen. Der genaue Tathergang wird nun durch Spezialisten der Kantonspolizei St.Gallen untersucht.

Die Rorschacherstrasse ist derzeit nicht durchgängig befahrbar. Der Verkehr wird umgeleitet. (Kapo SG)