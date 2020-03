Stadt St.Gallen mit negativem Rechnungsabschluss – Finanzhaushalt dennoch «solid» Die Rechnung 2019 der Stadt St.Gallen weist einen Aufwandüberschuss von 27,8 Millionen Franken aus. Budgetiert war ein Defizit von 13,4 Millionen Franken. Die negative Abweichung sei auf zwei Sondereffekte, eine Einmalabschreibung und die Bildung einer grösseren Rückstellung, zurückzuführen.

Kostentreiber wie der Ausbau des öffentlichen Verkehrs werden die Stadt auch in Zukunft finanziell belasten. Bild: Michel Canonica

(pd/lim) Bei einem Gesamtertrag von 598,2 Millionen Franken (Vorjahr: 584,9 Mio.) und einem Gesamtaufwand von 626 Mio. (Vorjahr: 574 Mio.) schliesst die Laufende Rechnung mit einem Aufwandüberschuss von 27,8 Mio. ab (Vorjahr: Ertragsüberschuss von 10,9 Mio.). Budgetiert war ein Defizit in der Höhe von 13,4 Millionen Franken.

Steuern entwickelten sich besser als erwartet

Trotz der Steuerfussenkung auf 141 Prozent entwickelten sich die Laufenden Steuern der natürlichen Personen besser als erwartet, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Obwohl durch die Steuerfusssenkung Mindereinnahmen von rund 5 Mio. erwartet wurden, liegen die Laufenden Steuern nur 2,2 Mio. unter dem Wert des Vorjahres.

Die Abweichung vom Budget beträgt beim Total der Steuereinnahmen 2,6 Mio., bei den Laufenden Steuern der natürlichen Personen beträgt die Abweichung - 1,6 Mio. Die Einnahmen an Ertrags- und Kapitalsteuern juristischer Personen (45,2 Mio.) liegen praktisch auf dem Wert des Vorjahres und des Budgetwerts. Die Handänderungssteuer liegt mit 9,3 Mio. rund 2,8 Mio. über dem im Budget angenommenen Wert.

Grosse Abweichungen zum Voranschlag

Der Rechnungsabschluss 2019 sei besonders geprägt durch die Abschreibung der Einmalzahlung an die Olma Messen für die Autobahnüberdeckung von 18 Mio. und die Rückstellung für die im Jahr 2020 umzusetzende Abschreibung des städtischen Aktivpostens «Arbeitgeberbeitragsreserve Pensionskasse der Stadt St.Gallen» in Höhe von 15 Mio.

Diese negativen Auswirkungen werden durch diverse Einnahme- und Ausgabepositionen gemindert: Die Konsumausgaben verzeichnen gegenüber dem Voranschlag Minderausgaben von 11,7 Mio., dazu gehören unter anderem der Personalaufwand (- 5 Mio.), der Sachaufwand (- 4,6 Mio.) sowie die Passivzinsen (- 4,2 Mio.). «Dank den budgetierten Entnahmen aus Vorfinanzierungen sowie höheren Entgelten und Vermögenserträgen entwickelte sich auch die Ertragsseite der Rechnung 2019 gegenüber dem Budget und der Vorjahresrechnung zufriedenstellend», heisst es in der Mitteilung weiter.

Der Ertrag der Laufenden Rechnung liegt 13,3 Mio. über dem Vorjahr und knapp 6 Mio. über dem Voranschlag.

Höherer Aufwand

Eine negative Abweichung zeigt der Aufwand. Er ist um 20,4 Millionen höher als geplant und um 52 Mio. höher als im Vorjahr. Bei der Aufwandsabweichung gegenüber dem Vorjahr seien besonders die Personal- und Transferausgaben sowie die oben erwähnte einmalige Abschreibung und Rückstellung zu erwähnen: Der Personalaufwand liegt mit 260,9 Mio. um 8,3 Mio. über dem Vorjahr. Die Transferausgaben (einseitige Übertragungen ohne wirtschaftliche Gegenleistungen) liegen 12,3 Mio. über dem Vorjahreswert, wobei die Beiträge auf kantonaler Ebene gegenüber dem Vorjahr um 9,1 Mio. und die Beiträge an kulturelle und soziale Institutionen um 3,4 Mio. zugenommen haben.

Verschuldung nimmt zu

Der Investitionsrechnung wurden Ausgaben in Höhe von brutto 70 Mio. belastet (Budget: 104,7 Mio.). Auf der Einnahmenseite sind 12,9 Mio. zu verzeichnen (Budget: 37,4 Mio.), so dass die Nettoinvestitionen 57,1 Mio. betragen. Verglichen mit dem Budget (67,2 Mio.) ist dieser Wert niedrig.

Die Gründe dafür liegen laut Mitteilung hauptsächlich an Verschiebungen von Investitionsprojekten in den Bereichen Tiefbau (- 28,8 Mio.), Hochbau (- 5,1 Mio.) und Schulbauten (- 3,7 Mio.). Entsprechend sind die Einnahmen (- 24,5 Mio.) auch tiefer ausgefallen. Die Eigenfinanzierung liegt mit 30,6 Mio. bzw. 53,6 Prozent auf einem tiefen Niveau. Die Nettoverschuldung steigt um 26,5 Mio. und beträgt per 31.12.2019 185,7 Mio.

Hoher zukünftiger Investitionsbedarf und Kostentreiber

«Der negative Abschluss ist auf die erwähnten Sondereffekte zurückzuführen und muss relativiert werden», heisst es in der Mitteilung weiter. Kostentreiber wie der Ausbau des öffentlichen Verkehrs, die Kosten die Pflegefinanzierung und die Betreuungskosten (FSA+) würden die Stadt auch in Zukunft finanziell stark belasten. Eine grosse Herausforderung bestehe darin, den Investitionsplan einzuhalten und neu anstehende Investitionsprojekte umzusetzen, wie Marktplatz, Bildungs- und Kulturbauten (Riethüsli, Kunstmuseum) sowie Wasserbau und Gewässerschutzbauten.