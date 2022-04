Stadt St.Gallen Mann beschimpft Polizeibeamte wüst – Kreisgericht verurteilt ihn zu Geldstrafe Ein 31-jähriger Mann hat alkoholisiert mehrere Polizeibeamte beschimpft. Vor dem Kreisgericht St.Gallen wehrte er sich – vergeblich.

Der Beschuldigte ging auf einen Beamten los und beschimpfte mehrere Polizisten. Bild: Getty

Der Vorfall ereignete sich in einer Mainacht 2021. Die Polizei hatte im Vorfeld einen Anruf erhalten, zwei Männer würden sich streiten. Bei der polizeilichen Intervention auf der Rorschacher Strasse in der Stadt St.Gallen ging der Beschuldigte auf einen der Beamten los und es kam zu einem Gerangel. Daher brachte eine Patrouille ihn schliesslich zur Dienststelle der Stadtpolizei.

Wie bereits auf der Rorschacher Strasse stiess der Beschuldigte auch auf der Dienststelle heftige Beschimpfungen aus. Fünf Polizisten und eine Polizistin erstatteten Strafanzeige.

Beschuldigter verhielt sich sehr aggressiv

Die Einzelrichterin am Kreisgericht St.Gallen befragte an der Verhandlung zunächst die sechs Privatkläger. Sie berichteten, dass sich der Beschuldigte sehr aggressiv, aufbrausend und respektlos verhalten habe. Zum einen Beamten habe er ausser den Beschimpfungen auch gesagt, er solle ihm die Handschellen abnehmen, dann gebe er ihm eine Kopfnuss, dass er nicht mehr aufstehe. Einen anderen Beamten bedachte er mit den Worten: «Ich weiss genau, wo du wohnst.»

Der Beschuldigte erklärte, er wisse nur noch, dass er mit einem Kollegen auf Beizentour gegangen sei und viel Alkohol getrunken habe. An alles Weitere könne er sich aufgrund eines Blackouts nicht mehr erinnern. An die Polizeibeamten gerichtet entschuldigte er sich und betonte, niemand von ihnen müsse Angst vor ihm haben. Er sei nicht gewalttätig.

Verteidigung bemängelt fehlenden Notizzettel

Die Staatsanwaltschaft beantragte eine Verurteilung wegen mehrfacher Beschimpfung und Drohung. Unter Einbezug von zwei im Januar 2020 ausgesprochenen Strafen sei der Beschuldigte zu einer unbedingten Geldstrafe von 85 Tagessätzen à 50 Franken zu verurteilen. Er habe die Polizistin und die Polizisten allein aufgrund ihrer Anwesenheit stark und aggressiv beschimpft. Die Drohungen seien persönlich an die einzelnen Beamten gerichtet gewesen. Der Staatsanwalt bezweifelte auch, dass der Mann tatsächlich einen Filmriss hatte, sondern ihn als Schutzbehauptung geltend machte.

Der Verteidiger verlangte, die Strafuntersuchung sei einzustellen, jedenfalls aber sein Mandant von Schuld und Strafe freizusprechen. Er bemängelte, dass ein Notizzettel von der Tatnacht, auf dem die Schimpfwörter notiert wurden, nicht in die Akten eingegangen seien. Dieser aber habe den Polizeibericht beeinflusst. Da dieser Zettel nicht mehr existiere, müsse die Strafuntersuchung eingestellt werden. Die Schimpfwörter seien sowieso nicht gegen die Einzelpersonen gerichtet gewesen, sondern generell an den Polizeiberuf. Sein Mandant sei zudem so alkoholisiert gewesen, dass er für niemanden eine Bedrohung habe darstellen können.

Schuldspruch wegen Beschimpfung

Die Einzelrichterin verurteilte den türkischen Staatsangehörigen wegen Beschimpfung zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen à 50 Franken. Die Probezeit für die im Januar 2020 bedingt ausgesprochenen Geldstrafen verlängerte sie. Der Beschuldigte habe die Privatkläger eindeutig wüst beschimpft. Das Verschulden sei diesbezüglich nicht leicht. Beim Strafmass habe sie aber aufgrund der starken Betrunkenheit eine verminderte Schuldfähigkeit berücksichtigt.

Die Richterin betonte, dass sie keinen Schuldspruch wegen Drohung habe fällen können. Zwar hätten die betroffenen Polizisten glaubhaft erklärt, dass die Worte des Beschuldigten sie in Angst und Schrecken versetzt hätten, jedoch müsse dies in der Anklageschrift festgehalten werden, was die Staatsanwaltschaft unterlassen habe.