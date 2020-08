Stadt St.Gallen hat die Frauenbadhütte auf Dreilinden sanieren lassen: Eine erfolgreiche Anti-Faltenkur für eine alte Dame Die Frauenbadi auf Dreilinden gilt als eine der schönsten Badanstalten der Schweiz. Sie punktet regelmässig in entsprechenden Rankings. Jetzt hat die Stadt die Badhütte von 1896/97 sanieren lassen. Nach Ende der Badesaison wird auch noch eine Sauna eingebaut.

Die frisch sanierte St.Galler Frauenbadi aus ungewohnter Perspektive. Bild: Benjamin Manser (21.8.2020)

Zwischen September 2019 und Ende Mai 2020 hat das städtische Hochbauamt die Frauenbadhütte auf Drei Weieren auf Vordermann gebracht. Das Gebäude wurde gemäss städtischer Denkmalpflege 1896/97 durch den damaligen Stadtbaumeister Albert Pfeiffer erstellt und in Betrieb genommen. Das Gebäude wird also bald 125 Jahre alt.

Stadtbaumeister Hansueli Rechsteiner. Bild: Michel Canonica (3.5.2019)

Nach der Sanierung erstrahlt es jetzt in altem Glanz. Weil die neuen Holzteile heller als die alten sind, wirkt es zwar etwas scheckig, das soll aber noch «gerichtet» werden: Vor dem Neuanstrich und der farblichen Angleichung der alten und neuen Teile muss das Holz gemäss Stadtbaumeister Hansueli Rechsteiner ein Jahr ruhen und nachtrocknen.

Führungen für Medien und Öffentlichkeit

Am Freitagabend hatten lokale Medien Gelegenheit, die sanierte Frauenbadi zusammen mit dem Stadtbaumeister sowie Stadträtin Maria Pappa und Stadtrat Markus Buschor zu besichtigen. Die Bevölkerung kann dies in den nächsten Tagen tun: Zwischen dem 25. und 31. August bietet die Stadt zehn öffentliche Führungen in der Frauenbadhütte am östlichen Ende des Chrüzweiers an.

Weil die neuen Holzteile noch nicht gestrichen sind, wirkt die sanierte Frauenbadi noch etwas scheckig. Das soll in einem Jahr durch einen Anstrich «gerichet» werden. Bild: Stadt St.Gallen

Die Details zu den Führungen finden sich im Internetauftritt des städtischen Sportamtes. Dort kann man sich auch anmelden. Das ist aufgrund der Anti-Corona-Vorschriften für eine Teilnahme obligatorisch. Aus dem gleichen Grund ist die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer pro Anlass begrenzt.

Speditiv aufgegleist, beschlossen und durchgezogen

Baudirektorin Maria Pappa und Schuldirektor Markus Buschor zeigten sich von der sanierten Badhütte sehr angetan. Das Sanierungsprojekt sei eindrücklicher Beleg dafür, dass man solche Vorhaben rasch aufgleisen könne, wenn Politik und Verwaltung am gleichen Strick zögen, lobte etwa Buschor.

Im Herbst 2017 wurde der dringende Sanierungsbedarf am Traggerüst der Frauenbadi festgestellt. Im Dezember 2018 bewilligte das Stadtparlament dafür einen Kredit von gut 1,6 Millionen Franken und Mitte September 2019, unmittelbar nach dem «Weihern Openair Festival», wurde der Chrüz­weier abgelassen und ausgefischt.

Die Frauenbadi im Chrüzweier auf Dreilinden gilt als eine der schönsten Badanstalten der Schweiz. In entsprechenden Rankings landet der lauschige Badweiher mit der Jugendstil-Badhütte regelmässig weit vorne. Bild: Benjamin Manser (21.8.2020)

Dann starteten die technisch anspruchsvollen Sanierungsarbeiten, bei denen unter anderem Schlamm mit dem Volumen eines halben Einfamilienhauses abtransportiert werden musste. Danach wurden die Fundamente aus Beton, das Traggerüst aus Stahl und der Holzaufbau erneuert.

Nach Ende der Badesaison wird die Sauna eingebaut

Mit der Sanierung durch die Stadt ist eine erste Etappe der Modernisierung der bald 125-jährigen Frauenbadi abgeschlossen. Nach Ende der laufenden Badesaison folgt der zweite Schritt: Eine private Genossenschaft wird die «Weiere Sauna» in die Badhütte eingebaut.

Der Einbau der Sauna in diesem Herbst wurde bei der Sanierung der Frauenbadi bereits berücksichtigt. Im Bild die Aussparung für die zwei Saunakabinen. Bild: Reto Voneschen (21.8.2020)

Das Projekt sei spruchreif, die Finanzen seien bis auf einen kleinen Rest beisammen, so dass die Arbeiten wie geplant im September starten könnten, sagte Genossenschaftspräsidentin Barbara Ochsner auf dem Medienrundgang vom Freitag. Die Frauen und Männern zugängliche Wintersauna kann, wenn alles nach Fahrplan läuft, kurz vor Weihnachten eingeweiht werden.

Die Einrichtung werde die Frauenbadi einerseits durch den Winterbetrieb aufwerten, sagte Stadträtin Maria Pappa. Anderseits kämen künftig ihre neuen Duschen und WC-Anlagen den Benutzerinnen der Frauenbadi im Sommer zugute.