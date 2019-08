Stadt St.Gallen eröffnet fünf neue Mittagstische für die Oberstufe Zum Schuljahresbeginn werden in den Schulen der Stadt St.Gallen drei wesentliche Neuerungen umgesetzt. Beispielsweise werden fünf neue Mittagstische in den städtischen Schulen für Oberstufenschülerinnen und -schüler angeboten.

Das Gallusschulhaus der Oberstufe Flade steht neu allen städtischen Jugendlichen der Sek, Real und Kleinklasse offen. (Bild: Urs Bucher)

Die 2016 geschlossene Oberstufen-Vereinbarung zwischen der Stadt und dem Katholischen Konfessionsteil wird rechtskräftig.

An fünf Standorten werden neu ausgerichtete Mittagstische für Schülerinnen und Schüler angeboten, die eine städtische Oberstufe besuchen.

Das erste Umsetzungsjahr des lokalen Qualitätskonzepts für die städtischen Schulen startet.

(pd/vat) Ab dem Schuljahresbeginn 2019/20 stehen die städtischen Oberstufenschulen sowie die Katholische Kantonssekundarschule (Flade) allen städtischen Jugendlichen der Schultypen Sek, Real und Kleinklasse zu gleichen Bedingungen offen. «Dies ungeachtet von Geschlecht, sozialer wie auch religiös-kultureller Herkunft und für die Erziehungsberechtigten unentgeltlich», wie die Stadt St.Gallen in einer Medienmitteilung festhält. Diesem Grundsatz folgend hätten alle damaligen Sechstklässlerinnen und Sechstklässler einen Wunsch den Schulträger betreffend abgeben können. Die städtischen Schulen gewählt haben laut Mitteilung 50 Prozent der Sekundarschülerinnen und -schüler, 26 Prozent der Realschülerinnen und -schüler und 6 Prozent der Kleinklassenschülerinnen und -schüler. Aufgrund der vereinbarten Obergrenze von 30 Prozent führte die Flade bei den Sekundarschülerinnen und -schülern ein Losverfahren durch. Die Stadt und die Flade führen im neuen Schuljahr somit ihre 1. Sekundar- und Realklassen erstmals in einem vergleichbaren Verhältnis.

Lücke in familienergänzendem Angebot wird geschlossen

Mit dem Schuljahresbeginn 2019/20 öffnen in der Stadt St.Gallen zudem fünf neue Mittagstische für die Oberstufe: In den Schulhäusern Engelwies/Schönau, Bürgli, Blumenau, Buchental und Zil. «Es handelt sich um ein Angebot, das an die städtische Tagesbetreuung für Kindergarten- und Primarschulkinder anknüpft und eine Lücke im bisherigen familienergänzenden Angebot der Stadt St.Gallen schliesst», heisst es weiter im Communiqué. Jeden Mittag wird eine frisch zubereitete, ausgewogene Mahlzeit zum Preis von 7.50 Franken angeboten. Die Jugendlichen haben auch die Möglichkeit, einen eigenen Lunch mitzubringen. In diesem Fall nutzen sie den Mittagstisch unentgeltlich. Geleitet werden die Mittagstische der Oberstufe von sozialpädagogisch ausgebildeten Fachpersonen aus der Offenen Jugendarbeit des jeweiligen Quartiers. Die Mittagstische der Oberstufe sind während allen Schulwochen am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag über Mittag geöffnet.

Erste Umsetzung des lokalen Qualitätskonzepts

Alle Schulträger des Kantons St.Gallen starten mit dem Schuljahresbeginn 2019/20 ins erste Umsetzungsjahr des lokalen Qualitätskonzepts. Das Konzept der Stadt St.Gallen basiert auf kantonalen Grundlagen und zeigt für die vorgegebenen sieben Qualitätsbereiche auf, wie die gewünschte Qualität erreicht wird und wie das Erreichte überprüft wird. «Das Konzept lässt den Schulen innerhalb des gesetzten Rahmens bewusst ein hohes Mass an Gestaltungsfreiheit und Eigenverantwortung», so die Mitteilung. Die Schulleitungen und die Lehrpersonen wurden in die Erarbeitung des Konzepts einbezogen.