Stadt St.Gallen «Der Bahnhof rückt näher»: Baudirektor präsentiert Siegerprojekt für neuen Doppelbahnhof Haggen und Bruggen – es ist auch ein Aussichtsturm und «Catwalk» 32 Meter hoch soll die Passerelle werden, die den Bahnhof Haggen mit dem neuen Bahnhof Bruggen dereinst verbinden soll. Der Sieger des Projektwettbewerbs für den neuen «Westbahnhof» steht fest. Etwas stört Stadtrat Markus Buschor daran.

Der Westen der Stadt St.Gallen aus der Vogelperspektive: Vom Bahnhof Haggen (rechts im Bild) – zwischen dem gelben Gebäude von Klarer Fenster und dem roten Gebäude von Sigvaris hindurch – soll talwärts eine Passerelle gebaut werden. Der Haltepunkt des Bahnhofs Bruggen soll zur Gröblistrasse verlegt werden und am geraden Gleisstück vor dem Fensterhersteller zu liegen kommen. Bild: Arthur Gamsa

Vor einigen Jahren war es noch ein Hirngespinst einiger Planer. Jetzt nimmt der künftige Doppelbahnhof im Westen der Stadt St.Gallen mehr und mehr Formen an. «Der Bahnhof rückt näher», sagte Stadtrat und Baudirektor Markus Buschor am Donnerstag vor den Medien. Er meint dies in doppelter Hinsicht: Nicht nur der Baustart des «Westbahnhofs» rückt näher, sondern auch der Bahnhof Bruggen soll vom heutigen Standort 600 Meter stadteinwärts versetzt und zusammen mit dem Bahnhof Haggen zum Knotenpunkt werden.

Vergangenes Jahr wurde die Machbarkeit geklärt und nachgewiesen. Anfang Mai 2022 gab auch das Stadtparlament grünes Licht. Es bewilligte geschlossen und in beinahe schon «euphorischer Art und Weise» einen Verpflichtungskredit von knapp 2,5 Millionen Franken für die Projektierungsphase.

St.Galler Büro sticht sieben Mitbewerber aus

Stadtrat und Baudirektor Markus Buschor. Bild: Michel Canonica (29. 3. 2023)

Das Vorhaben erfüllt gemäss Buschor dreierlei Interessen: Erstens seien die SBB bis 2030 wegen des Behindertengleichstellungsgesetzes in der Pflicht. Anstatt den jetzigen Bahnhof Bruggen entsprechend zu sanieren, wollen die SBB die Mittel in den neuen Doppelbahnhof investieren. Zweitens will der Kanton den Innovationspark im Lerchenfeld optimal erschliessen. Und drittens sei die Zusammenlegung der beiden Bahnhöfe Bruggen und Haggen ein wichtiger Impuls für die Stadtentwicklung im Westen, sagte Buschor an der Medienkonferenz.

Am Donnerstag präsentierte der Stadtrat zusammen mit Stadtplaner Florian Kessler den Wettbewerbsgewinner. Acht Planungsbüros hatten am international ausgeschriebenen und anonym durchgeführten Wettbewerb teilgenommen: davon fünf aus St.Gallen und je eines aus Zürich, Paris und Brüssel.

Am meisten überzeugt hat die Jury der Beitrag «Catwalk» von Thomas Lehmann und Kay Kröger des St.Galler Architekturbüros K&L Architekten AG. Sie spannen zusammen mit der Zürcher WaltGalmarini AG für das Bauingenieurwesen und der ebenfalls aus Zürich stammenden Uniola AG, die für die Landschaftsarchitektur verantwortlich ist.

32 Meter hoher Aussichtsturm

Es sei ein filigraner Bau, sagte Buschor. «Unübersehbar sind in erster Linie nicht die Bauten am neuen Perron, sondern die Passerelle und die Verbindungs- und Erschliessungstürme.» Sie verbinden den oben am Hang liegenden Bahnhof Haggen mit dem weiter unten liegenden, neuen Bahnhof Bruggen und dem Lerchenfeld. «Eine Verbindung dreier Ebenen – Bruggen, Gröblistrasse und Haggen», sagte Stadtplaner Kessler.

Die Visualisierung des «Catwalk»-Projekts: Über eine rund 120 Meter lange Passerelle und zwei Lifte sollen der Bahnhof Haggen, der verschobene Bahnhof Bruggen und das tieferliegende Lerchenfeld verbunden werden. Bild: Stadt St.Gallen

Rund 120 Meter lang, 5 Meter breit und am Nordende 32 Meter hoch soll die Passerelle werden. «Es ist eine Verbindung der Bahnhöfe und auch eine Aussichtsplattform», so Kessler. Nebst dem Panoramablick von der hufeisenförmigen Kanzel liegt aber die Funktionalität im Fokus. Treppen und zwei Lifte, in denen Velos und Kinderwagen Platz finden, sind geplant. Unten und oben gebe es neue urbane Plätze. «Insgesamt ein signifikanter Ort», sagte Kessler.

Florian Kessler, Leiter des Stadtplanungsamtes der Stadt St.Gallen. Bild: Urs Bucher

Was gewinnt die Stadt? Baudirektor Buschor sagte, Infrastrukturbauten seien ein Impuls für die Stadtentwicklung. Mehr Bürgerinnen und Bürger lassen sich nieder, es werde deshalb mehr gebaut und so werde auch ein attraktiver Bahnhof stärker frequentiert. Der künftige Doppelbahnhof sei somit ein wichtiges Zeichen gegenüber den SBB – mit Blick auf einen dichteren S-Bahn-Fahrplan. «Wo immer möglich, pochen wir bei Kanton und SBB für einen Ausbau des Angebots – weil dies mit dem künftigen Bahnhof einhergeht.»

Rund 13,5 Millionen muss die Stadt aufwenden

Der neue Knotenpunkt erhöhe die Erschliessung und liege günstig an der Veloschnellroute. Auch für Fussgängerinnen und Fussgänger seien der Lift und der Höhengewinn ein Plus. «St.Gallen erhält wie andere Städte auch einen Stadtlift», so Buschor. Er denke dabei aber nicht zuerst an den Liftturm in Rorschach, sondern an die Stadtlifte in Portugals Hauptstadt Lissabon oder in der brasilianischen Küstenstadt Salvador.

«Der Doppelbahnhof, die Passerelle und der Lift erfüllen funktionale Ansprüche und sind robust, währschaft und dauerhaft.» Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimme. Kessler und Buschor betonten: «Es ist noch kein Vorprojekt, auch noch kein Bauprojekt.» Sondern erst eine Projektskizze, die nun ausgearbeitet wird.

Zwischen den zwei Gebäuden nördlich des Bahnhofs Haggen soll die Passerelle gebaut werden. Bild: Arthur Gamsa

Deshalb seien auch die Kosten noch nicht genau zu beziffern. Rund 39 Millionen Franken soll der neue «Westbahnhof» in etwa kosten. 12,7 Millionen zahlen die SBB, der Kanton St.Gallen steuert weitere knapp 8 Millionen bei. Somit bleiben für die Stadt rund 20 Millionen Franken übrig. Der Stadtrat erwartet aus dem Agglomerationsprogramm zudem einen Beitrag von 30 Prozent, was knapp 7 Millionen ausmacht. «Somit ergibt sich ein städtischer Netto-Beitrag von rund 13,5 Millionen Franken», sagte Buschor. Dies bei einer Kostengenauigkeit von plus/minus 30 Prozent.

Baudirektor kann sich mit «Catwalk» nur langsam anfreunden

Stadtrat Markus Buschor, selbst Architekt, war an der Pressekonferenz sichtlich erfreut über das aus Stahl und Beton gefertigte künftige Bauwerk. Gemäss Beschreibung verbindet es «skulpturale Präsenz im Stadtraum, hohe Erlebnis- und Aufenthaltsqualitäten in luftiger Höhe und prozessuale Logik».

Buschor sagte, er habe dem Architektenduo seine Freude am Entwurf mitgeteilt. «Es war schön, am Ende des anonymen Prozesses, als der Wettbewerbssieger feststand, das Couvert zu öffnen und zu erkennen, dass ein St.Galler Büro reüssiert hat.»

Weniger Freude hat der Baudirektor am Namen des Siegerbeitrags. Der Begriff Catwalk sei zu Beginn irritierend. «Sie mögen wohl wie ich im ersten Moment eine andere Assoziation zum Wort haben», sagte Buschor. Der Begriff Laufsteg sei aber nicht nur in der Modebranche geläufig, sondern bezeichne auch die Stege im Gerüstbau. Die Architekten hätten mit dem Begriff Catwalk die grazile, leichte und luftige Konstruktion verdeutlichen wollen. «Ich kann inzwischen knapp mit dem Begriff leben», sagte Buschor.

Baustart frühestens 2029

Wie geht es nun weiter? In den kommenden Tagen sind die Wettbewerbsergebnisse für die Öffentlichkeit ausgestellt. Auch ein Austausch mit den direkten Anstössern findet statt. Zudem beginnen die Vertragsverhandlungen mit der Grundeigentümerin Sigvaris, deren Grundstück teilweise für den Bau benötigt wird.

Mitte 2024 soll das Vorprojekt vorliegen und die öffentliche Mitwirkung beginnen. Gemäss Buschor werde dabei ein Augenmerk auf die Absturzsicherung, aber auch auf die Biodiversität gelegt. Stichwort begrünte Fassaden: «Die Architekten müssen das Potenzial aufzeigen.» Läuft alles nach Plan, kann das Bauprojekt Anfang 2025 ausgearbeitet und im Herbst 2026 dem Stadtparlament zusammen mit dem Ausführungskredit vorlegt werden. Baustart wäre frühestens 2029 und die Inbetriebnahme Ende 2030.