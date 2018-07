Panne beim Rorschacher Wasserspiel: Jetzt steht der Übeltäter fest

Nicht nur die Fontänen des Wasserspiels gehören zur Hafenstadt, sondern auch die kleinen Brunnen, die an der Neugasse und an der Ankerstrasse in den Boden eingelassen sind. Für gewöhnlich plätschern sie im Sommer durch die Begegnungszone. Doch blieben sie dieses Jahr trocken. Das hat seinen Grund: «Wegen der Bauarbeiten am Marktplatz mussten wir den Steuerkasten für die Brunnen verschieben», sagt Benjamin Büchi von den Technischen Betrieben der Stadt. «In zwei bis drei Wochen sollte das Wasser jedoch wieder fliessen», versichert er. (mre)