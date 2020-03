Stadt Gossau verschiebt wegen des Corona-Virus die Abstimmung zum Aussenbecken Eigentlich hätten die Stimmberechtigten am 19. April entschieden, ob die Pläne für ein Aussenbecken beim neuen Hallenbad Buechenwald weiterverfolgt werden.

Ob ein Aussenbecken wie im Abtwiler Säntispark beim neuen Gossauer Hallenbad überhaupt erst geprüft werden soll, werden die Bürger an der Urne entscheiden. Bild: Ralph Ribi

(sk/woo) Die St.Galler Kantonsregierung habe im Zusammenhang mit der Verschärfung der Corona-Situation angeordnet, dass kommunale Urnenabstimmung auf unaufschiebbare Geschäfte zu beschränken seien, schreibt die Stadt Gossau am Montagmorgen in einer Mitteilung. Im Fokus seine für die Regierung die Budgetgenehmigungen in den Gemeinden gestanden. Der Gossauer Stadtrat werte die Initiative Aussenbecken nicht als unaufschiebbares Geschäft, heisst es weiter. Deshalb verschiebe er die Abstimmung darüber.