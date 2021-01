Vorstoss Interpellation eingereicht: Stadt Gossau soll ihre Gebühren überdenken Praktisch das ganze Stadtparlament Gossau unterstützt den Vorstoss von Erwin Sutter von der Freien Liste Gossau, der die Prüfung der Gebühren fordert. Er will unter anderem wissen, in welchem Rhythmus die Gebühren überprüft werden.

Erwin Sutter (Flig) hat die Interpellation eingereicht. Bild: PD

Irgendwann benötigt jede und jeder mal eine Dienstleistung von der Gemeinde, sei es eine Wohnsitzbestätigung, ein Eheschein oder Heimatschein. All das kostet aber etwas. Erwin Sutter von der Freien Liste Gossau (Flig) kritisiert in einer Interpellation: «Etliche Gebühren erscheinen zufällig gewählt und sollten vereinheitlicht werden. Das schafft Transparenz und vereinfacht die Abrechnung.» Zudem seien einige Tarife schon sehr lange gültig.

Gebühren überdenken und anpassen

Den Vorstoss hat der Stadtparlamentarier mit der Absicht eingereicht, den Stadtrat mit drei Dingen zu beauftragen: Klarheit in die Gebührenstruktur zu bringen, die Gebühren zu überdenken und sie nachvollziehbar und allenfalls dem Aufwand angemessen anzupassen. Ihm gehe es nicht darum, dass alle Leistungen gratis sein sollten. Praktisch alle Stadtparlamentarierinnen und Stadtparlamentarier unterstützen den parlamentarischen Vorstoss.

Mit einer Interpellation werden dem Stadtrat jedoch Fragen gestellt und kein Auftrag erteilt. Die Fragen beantwortet der Stadtrat schriftlich. Die Antworten können im Parlament diskutiert werden.

Was geschieht mit der Grundsteuer?

Entsprechend der angedachten Aufträge stellt Erwin Sutter also Fragen: In welcher Zeitspanne gedenkt der Stadtrat, die «kleinen» Gebühren zu prüfen und zu vereinheitlichen? In welchem Rhythmus wird der Stadtrat die Gebührentarife prüfen? Und wie wird er dies sicherstellen?

Sutter schreibt zum scheinbar fehlenden System in der Tarifgestaltung: «Irgendwann hat man sie vermutlich einmal festgelegt und seither nicht mehr hinterfragt. So würde ihn interessieren, wohin die Einnahmen der Grundsteuer fliessen. Eine entsprechende Frage stellt Sutter im Vorstoss ebenfalls und schreibt. «Falls die Beträge einfach in den allgemeinen Stadthaushalt kommen, wäre der jetzige Ansatz zu prüfen und allenfalls zu reduzieren.» Ursprünglich diente die Grundsteuer dazu, die Aufwendungen zu decken, die durch Liegenschaften entstehen.