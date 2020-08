Stadt Gossau führt Gespräche zu Deponiestandort Weid

Flig macht weiterhin Druck für einen Lärmschutzwall am Gossauer A1-Abschnitt

Der Kanton wird aller Wahrscheinlichkeit nach den Deponiestandort Weid an der Autobahn A1 in den Richtplan aufnehmen. Nun fordert die Flig, selber ein Projekt an die Hand zu nehmen, um die Aushubdeponie als Lärmschutzwall so schnell wie möglich zu realisieren.