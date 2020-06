Streit um die Leitung des Strandbades Rorschach beigelegt: Dafür muss die Stadt aber in den sauren Apfel beissen

Seit dem Sommer des vergangenen Jahres möchte der Stadtrat den Leiter des Strandbades Rorschach loswerden. Dieser wehrt sich aber auf juristischem Weg erfolgreich gegen die Kündigung. Nun hat Stadtpräsident Röbi Raths eine Lösung präsentiert, wenn auch zähneknirschend.



Rorschachs Stadtpräsident Röbi Raths testet die Wassertemperatur im grossen Becken. Bild: Rudolf Hirtl

Endlich mal wieder sonnen und planschen. Ab morgen Donnerstag ist das auch im Strandbad Rorschach möglich. Die Covid-19-Pandemie hat aber nicht nur Badegäste bisher ferngehalten, sie hat auch vom lodernden Streit um die Leitung des Strandbades Rorschach abgelenkt.

Kündigung erfolgreich angefochten

Worum es geht: Im Juni 2019 hatte die Stadt mitgeteilt, dass der Vertrag mit Volkmar Hardegen, der seit Januar 2013 Schwimmbad, Herberge und Restaurant der Strandbad-Betriebe führt, auf Ende 2019 aufgelöst werde. Ein formeller Fehler hat die Kündigung des Vertrages durch die Stadt aber in die Länge gezogen. Hardegen ist nach wie vor Leiter der Anlage.

Volkmar Hardegen ist noch bis Ende Jahr Pächter vonStrandbadrestaurant und Jugendherberge Rorschach. Bild: Hanspeter Schiess

Ausgesprochen, um leidiges Thema endlich zu beenden

Bisher hatte Röbi Raths bei Nachfragen zur Situation abgewiegelt und betont, dass dies vor seiner Zeit als Stadtpräsident passiert sei. Nicht verborgen geblieben ist ihm allerdings, dass die Stimmung beim Personal schlecht war, sich die Reklamationen von Badegästen häuften und es um das Image des Strandbades nicht zum Besten steht.

Bei der kurzfristig einberufenen Pressekonferenz von heute ist der Stadtpräsident sichtlich um Schadensbegrenzung bemüht.

«Die Stadt übernimmt ab sofort Betrieb und Personal des Schwimmbades. Die Jugendherberge und der Gastroteil bleiben bis Ende Jahr bei Volkmar Hardegen. Danach trennen sich unsere Wege.»

Anwesend ist auch das dreiköpfige Personal, dem Raths die professionelle Fortführung des Strandbades und seine Unterstützung zusichert. Würden Fragen auftauchen oder gebe es Reklamationen, so: «Göhnd zum Röbi.»

Die Stadt bleibt auf den roten Zahlen sitzen

Später, als Raths draussen beim grossen Becken die Wassertemperatur testet, wird er konkreter. «Es war eine unhaltbare Situation. Ich wollte den Zwist endlich beenden und die ganze Sache bereinigen.» Aus diesem Grund habe er sich mit Hardegen, der die Auflösung des Pachtvertrags rechtlich anfechtet, zusammengesetzt und eine Lösung gesucht. Raths räumt ein, dass er einen Kompromiss eingehen musste, damit die Geschichte endlich ein Ende findet. Hardegen behalte die rentablen Betriebe Restaurant und Herberge, die Stadt übernehme das defizitäre Schwimmbad.

«Wir haben jetzt eine erträgliche Lösung, eine Fortsetzung des Streites hätte die Stadt nur unnötig viel Geld gekostet»,

so Raths. Hardegen ist an der PK nicht anwesend, zeigt sich aber am Telefon erleichtert. «Es ist eine gute Lösung und ich kann so befreit arbeiten.»

1300 Badegäste dürfen gleichzeitig ins Strandbad

Unter Einhaltung der Schutzmassnahmen dürfen sich bis auf weiteres maximal 1300 Gäste im Strandbad Rorschach aufhalten. Es wird darauf verzichtet, so wie in der nahegelegenen Badhütte, die freien Plätze online bekanntzugeben. «Wir hatten vergangenes Jahr an Spitzentagen 1500 Personen im Bad. Wir werden also in der Regel mit 1300 Plätzen auskommen», sagt Michael Hutter, zuständiger Abteilungsleiter Tiefbau. Saisonabonnements werden mit 20 Prozent Rabatt verkauft.