Stadler gewinnt Auftrag für 22 elektrische Triebzüge in Deutschland Der Thurgauer Zughersteller Stadler hat einen Auftrag in Deutschland an Land gezogen: Go-Ahead bestellt 22 elektrische Triebzüge für den Einsatz auf dem E-Netz in Baden-Württemberg und Bayern.

Züge der Firma Stadler verkehren bald auf dem E-Netz in Deutschland. (Bild: Michel Canonica)

(pd/lim) Der Vertrag mit einem Auftragsvolumen in Höhe eines niedrigen dreistelligen Millionen-Betrags haben Stefan Krispin, Geschäftsführer von Go-Ahead, und Ulf Braker, Geschäftsführer von Stadler Pankow, während der internationalen Leitmesse für Verkehrstechnik in Berlin unterschrieben.

«Wir freuen uns, die partnerschaftliche und gute Zusammenarbeit mit Go-Ahead fortsetzen zu können», sagt Ulf Braker, Geschäftsführer der Stadler Pankow GmbH. «Bei den Fahrzeugen handelt es sich um die ersten E-Fahrzeuge, die auf der bis zur Betriebsaufnahme elektrifizierten Strecke nach Lindau am Bodensee fahren.»

Go-Ahead konnte sich laut Medienmitteilung in einer europaweiten Ausschreibung durchsetzen und wird künftig den Bahnbetrieb auf dem E-Netz Allgäu betreiben. Ab dem 12.Dezember 2021 werden die elektrischen Triebzüge auf der Strecke München-Memmingen-Lindau zum Einsatz kommen. Go-Ahead verfügt damit über eine Flotte von insgesamt 88 Triebzügen des Typs Flirt unterschiedlichster Konfigurationen und Ausstattungen.



Die vierteiligen Fahrzeuge sind mit einer grosszügigen Sitzgestaltung sowie Arbeitstischen und Steckdosen zum Aufladen mobiler Endgeräte an den Sitzen ausgestattet. In der Fahrzeugdecke eingelassene Kameras ermöglichen die Überwachung des Fahrgastraums. Die Fahrzeuge sind sowohl im Innenraum als auch in der Außengestaltung im typischen blau-weißen Design gestaltet. Die 74 Meter langen Triebzüge bieten 395 Personen Platz. Die Fahrzeuge erreichen eine maximale Geschwindigkeit von 160 km/h.