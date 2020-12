Stabsübergabe «Sankt Scheitlin»: So wurde Thomas Scheitlin im St.Galler Stadtparlament verabschiedet Standing Ovations, einen grossen Biberfladen und eine Flasche Whiskey gab es für den abtretenden Stadtpräsidenten bei seiner letzten Sitzung am Dienstag im Stadtparlament.

Zum letzten Mal tritt Stadtpräsident Thomas Scheitlin im Stadtparlament ans Mikrofon. Bild: Ralph Ribi

Es ist am 11. September 1990, als Thomas Scheitlin erstmals auf der politischen Bühne der Stadt in Erscheinung tritt, erinnert sich Parlamentspräsident Beat Rütsche am Dienstagabend nach dem eben verabschiedeten Budget 2021. Vor 30 Jahren wurde Scheitlin für die Freisinnigen in den damaligen grossen Gemeinderat, den heutigen Stadtparlament, gewählt. Rütsche sagt:

«In einer Zeit, als weltpolitisch Entspannung eintrat.»

Vor 14 Jahren wurde Scheitlin zum Stadtpräsidenten gewählt. Er hatte sich gegen den sozialdemokratischen Kandidaten Peter Dörflinger durchgesetzt. Ende des Jahres gibt Thomas Scheitlin nun sein Amt sinnigerweise an Maria Pappa von der SP ab.

Parlamentspräsident Rütsche lobte Scheitlins aussergewöhnliches Engagement für die Stadt und ihre Bevölkerung. Zum Abschied überreichte er Scheitlin einen Biber in Wappenform und dem Schriftzug aus Zuckerguss: «Sankt Scheitlin».

Beat Rütsche überreicht Thomas Scheitlin seinen «Sankt Scheitlin». Bild: sk

Der Zahlenmagier und Powersparer

Noch bevor SP-Stadtparlamentarier und Slam-Poet Etrit Hasler zu seiner Würdigung über Thomas Scheitlins Wirken ansetzte, überreichte er ihm eine Flasche Whiskey. «Ich habe vor kurzem erfahren, dass wir bei allen Differenzen zwei Gemeinsamkeiten haben: Wir reden beide sehr schnell und wir trinken gern Whiskey. Ich gebe dir den schon im Vornherein, vielleicht brauchst du ihn in den folgenden Minuten.»

Wenn er die Amtszeit von Thomas Scheitlin vor seinem inneren Auge Revue passieren lasse, sagte Hasler, so bleibe vor allem ein Gedanke im Vordergrund, nämlich:

«Was hat sich dieser Mann von uns alles anhören müssen?»

Etrit Hasler, SP-Stadtparlamentarier und Slam-Poet Bild: Regina Kühne

Zu wenig Profil habe er, ein solider, aber nicht über die Stadtgrenzen ausstrahlender Stadtpräsident sei er, der «pragmatisch, aber glanzlos verwalte», aber keine grossen Würfe hinbekomme. «Aber fast am schlimmsten wog wohl der Vorwurf, er könne nicht rechnen oder noch schlimmer, er könne nicht sparen – ausgerechnet er, der Finanzler per se, der Zahlenmagier, der Powersparer, fit wie ein Turnschuh», sagte Hasler, wie gewohnt, wortgewaltig und mit zahlreichen Seitenhieben.

Eine Vorzeigefigur des Freisinns

Scheitlin sei kein Marktschreier gewesen, sondern habe stets ruhig, besonnen und zurückhaltend agiert. «Mit dem für ihn so typischen verschmitzten Grinsen, das man auf fast allen Fotos von ihm sieht.» Denn was zähle, sei die Fähigkeit zusammenzuarbeiten und der Respekt voreinander, so Hasler. Und dieser Respekt sei bei Scheitlin immer vorhanden gewesen. Vielleicht habe es Hasler deswegen den Hut gelupft, als ein «NZZ»-Journalist Scheitlin kürzlich als «freisinnigen Restposten» bezeichnete. Das stimme hinten und vorne nicht, so der Slam-Poet: «Thomas Scheitlin ist ein Vertreter liberaler Werte, wirtschaftsnah, aber mit Bewusstsein für die gesellschaftliche Verantwortung, die mit Macht einhergeht.

Er hat in schwierigen Zeiten Gegensätze vereinen können und mehr Führungsgeschick an den Tag gelegt als die meisten freisinnigen Vorzeigefiguren – dass er jetzt geht, mit erhobenem Haupt, ohne grossen Abgesang, ohne Feuerwerk zum Schluss, passt zu ihm. Weil er eben immer mehr Wert auf Sein als Schein gelegt hat.»

Der Kulturschock im Stadtrat

Dann schritt der abtretende Stadtpräsident zum letzten Mal zum Mikrofon. Er habe den Stadtrat stets als Team verstanden, sagte Thomas Scheitlin. «Ein Team, das um Entscheide ringt und Entscheide findet.» Denn nur zusammen sei der fünfköpfige Stadtrat erfolgreich.

«Wir können nur gemeinsam etwas schaffen.»

Das Miteinander habe er im Stadtrat immer geschätzt – in verschiedenen Zusammensetzungen. «Sie müssen sich den Kulturschock vorstellen, den ich erlebt habe.» Als er in das Gremium eingetreten sei, waren da zwei von der CVP, zwei der FDP und jemand von der SP. «Da war die Welt in Ordnung.» Doch die Zusammensetzung des Stadtrates ändert sich: «Da kam einmal ein Parteiunabhängiger, dann kamen zwei von der SP dazu, dann kam eine Grünliberale dazu. Und plötzlich sind sie in der Minderheit», so Scheitlin mit dem verschmitzten Grinsen, das schon Etrit Hasler zuvor erwähnt hatte.

Thomas Scheitlin erhebt noch einmal den Mahnfinger. Bild: sk

Scheitlin appellierte an die Parlamentsmitglieder, nach vorne zu schauen. «Erzählen wir, was diese Stadt Gutes hat.» Er sprach von Startfeld an, die Gründung von «IT-rockt». «Wir haben eine Region gegründet mit 47 Gemeinden, wir haben eine Lebensqualität, die einmalig ist. Verbreiten wir die guten Nachrichten.»

Jeder und jede könne auf Facebook, Instagram und Twitter Tausende von Freunden erreichen. «Berichten Sie Gutes über St.Gallen. Und streichen Sie bitte Wörter wie Peripherie oder Hölle aus dem Wortschatz.» Irgendwie befinde man sich ja immer in irgendeiner Hölle, fügte Scheitlin hinzu.

«Setzen sie sich mit Herzblut ein für diese Stadt. Ich habe es versucht während diesen vierzehn Jahren. Ich habe einiges getan. Aber ich habe es immer zusammen mit anderen gemacht. Das ist mein Credo. Und mit diesem Credo wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben sie zusammen, kämpfen Sie zusammen für diese Stadt.»

«Diese Stadt hat es verdient.»

Scheitlin tritt unter Standing Ovations von den Mitgliedern des Stadtparlaments ab. Coronakonform wird angestossen, gratuliert, geplaudert. Erst später schnappt sich Scheitlin seine Aktentasche, die Whiskey-Flasche und klemmt den Biber unter den Arm. So schreitet er über den roten Teppich hinaus. Und zieht durch das Schneegestöber von dannen.