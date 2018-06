St. Galler Stadträtin Sonja Lüthi erwartet zweites Kind Stadträtin Sonja Lüthi erwartet in November ihr zweites Kind. Die Vorsteherin der Direktion Soziales und Sicherheit wird bei gutem Verlauf der Schwangerschaft bis zur Geburt arbeiten und anschliessend die üblichen 14 Wochen Mutterschaftsurlaub beziehen. Daniel Wirth

Das teilte die Stadt am Donnerstag in einem Communiqué mit. Während ihres Mutterschaftsurlaubes werde Lüthi vereinzelte Termine wahrnehmen und in engem Austausch mit ihrem Stab sein, heisst es.

Stadträtin Sonja Lüthi ist seit Anfang 2018 im Amt. (Bild: Michel Canonica)

Bei Bedarf würde die reguläre Stellvertretung des Stadtrates für Sonja Lüthi einspringen. Ihre Stellvertreterin ist Maria Pappa, Direktorin Planung und Bau.

Die 37-jährige Sonja Lüthi wurde im November vergangenen Jahres nach einem langen Wahlkampf im zweiten Wahlgang in die Stadtregierung gewählt. Anfang Jahr trat sie ihr Amt und die Nachfolge des im September 2017 verstorbenen Stadtrates Nino Cozzio (CVP) an.