Energieversorgung: Ein St.Galler Chef für die Technischen Betriebe in Rorschach Die Technischen Betriebe Rorschach haben per 1. Juli einen neuen Geschäftsführer: Die Hafenstadt lagert den Posten an die St. Galler Stadtwerke aus. Jolanda Riedener

Rorschach spannt mit den St. Galler Stadtwerken zusammen. (Bild: Urs Bucher)

Hans Steiner, Leiter der Technischen Betriebe Rorschach, wird Ende Juni pensioniert. Damit geht der Stadt Rorschach Know-how verloren. «Die Herausforderungen im Bereich Energie sind stark gestiegen», sagt Rorschachs Stadtpräsident Thomas Müller und spricht den Einkauf ins Stromnetz, Smart-Metering oder den Ausbau des Glasfasernetzes an. Bisher habe man fallweise externe Unterstützung eingekauft. Nun wolle man einen Schritt weiter gehen, indem die Stadt die Geschäftsführung der Technischen Betriebe an die St. Galler Stadtwerke (SGSW) auslagert. Deren Abteilungsleiter Thomas Klingele übernimmt per 1. Juli die Aufgaben von Hans Steiner.

Zusammenarbeit funktioniert in einigen Bereichen bereits gut

Die Stadt Rorschach habe die Stelle des aktuellen Leiters der Technischen Betriebe ausgeschrieben und «sehr gute» Bewerbungen darauf erhalten. Dennoch habe sich der Stadtrat für eine andere Lösung entschieden. Gemäss Müller sei durch die Pension von Hans Steiner ein guter Zeitpunkt, diese Variante zu prüfen. Falls sich die Zusammenarbeit nicht bewährt, könne man die Stelle immer noch neu besetzen.

«Bereits jetzt arbeiten wir in einigen Bereichen mit den St. Galler Stadtwerken zusammen und haben damit gute Erfahrungen gemacht, etwa bei der Wasseraufbereitung», sagt Müller. Seit rund drei Jahren werde das Seewasserwerk sowie ein Teil des Unterwerks in Rorschach von den SGSW betrieben. Weiter profitieren könnte die Hafenstadt von der Lagerung und vom Einkaufsvolumen, wenn sie mit den SGSW zusammenspannt.

Die Technischen Betriebe würden aber trotz neuer Geschäftsführung unabhängig bleiben: Das Team in Rorschach bleibt unverändert bestehen, die Anlagen und Fahrzeuge gehören weiterhin der Stadt Rorschach.

Komplexe Aufgaben für kleine Betriebe

Nicht ausschliessen will Stadtpräsident Müller, in Zukunft noch enger mit den St. Galler Stadtwerken zusammenzuarbeiten. Für Wittenbach übernehmen die St. Galler Stadtwerke bereits seit 2001 die Betriebsführung der Elektrizitätsversorgung. «Die steigende Komplexität der Energiemärkte verlangt laufend nach neuen Kompetenzen und Fähigkeiten», heisst es in einer Mitteilung der Stadt Rorschach. Durch eine Partnerschaft könnten diese Herausforderungen erfolgreich gemeistert werden.