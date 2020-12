st. gallen «Wir wollen das Bild des Begriffs ‹Reformhaus› aufpolieren»: «Bio im Bahnhof» hat in der Wartehalle am Bahnhof wiedereröffnet Der Vital Punkt hat nach einer zweiwöchigen Pause 100 Meter vom alten Standort entfernt wiedereröffnet: an zentraler Lage und unter neuem Namen.

Die neue Filiale des Reformhaus Müller befindet sich im Bahnhofsgebäude. Bis anhin war dort die «Chickeria». Bild: Siri Würzer (16. Dezember 2020)

Unter dem neuen Namen «Reformhaus Bio im Bahnhof» hat diese Woche das Reformhaus Müller in der Bahnhofshalle St.Gallen eröffnet. Es handelt sich um die frühere Vital-Punkt-Filiale an der St.-Leonhard-Strasse 33, die Ende November ihre Türen geschlossen hat. Nach einer zweiwöchigen Umzugspause empfängt das Geschäft seine Kunden von nun an am ehemaligen «Chickeria-Standort».

Mischa Felber, Geschäftsführer der Müller Reformhaus Vital Shop AG, sagt: «Viele unserer Kundinnen und Kunden wissen gar nicht, dass der Vital Punkt und das Müller Reformhaus in der Spisergasse beides Filialen sind, die zu unserem Unternehmen gehören.» Deshalb werden die fünf Unternehmensmarken Egli Bio, Müller Reformhaus, Vital Punkt, Reformhaus Ruprecht und Drogerie Haas in Zukunft unter der gemeinsamen Marke Reformhaus zusammengeführt.

St.Galler Filiale ist bereits die vierte an einer Bahnhofslage

Der neue Standort an einem solchen Knotenpunkt ist keine Neuheit für das Unternehmen. Mittlerweile ist sie schweizweit an vier Bahnhöfen präsent. Kommenden Sommer wird im Bahnhof Basel die fünfte Filiale eröffnet.

Bereits vor einem Jahr war klar, dass der auslaufende Vertrag vom Vital Punkt gegenüber der Migros Neumarkt nicht verlängert werden würde, wie es in der Medienmitteilung zu vernehmen ist. Laut Medienmitteilung sei man nach langer Suche mit dem neuen Standort im Bahnhof schliesslich fündig geworden. Und das Warten habe sich gelohnt.

Der Wechsel ist in Rekordzeit vonstattengegangen

Die Koordination und Kommunikation seitens der SBB Ostschweiz sowie der Migros Ostschweiz, die die «Chickeria»-Filiale bis anhin betrieben hat, sei hervorragend gewesen, sagt Felber. Deswegen sei es auch möglich gewesen, den Betriebswechsel der Ladenfläche innerhalb von nur sechs Wochen durchzuführen. Das Vorhaben habe so in einer Rekordzeit von zwei Monaten von Beginn an, als klar war, dass in den Bahnhof gezügelt wird, bis zur Eröffnung vergangene Woche, umgesetzt werden können.

Filialleiterin Arlinda Idrizi mit Geschäftsführer Mischa Felber vor der neuen Filiale im Hauptbahnhof St.Gallen. Bild: Siri Würzer (16. Dezember 2020)

Noch mehr Qualität, weniger unnötige Produkte

Das bisherige Sortiment wurde grösstenteils vom alten Standort übernommen. Auch die Mitarbeitenden seien am neuen Standort dieselben wie bisher. Felber sagt, dass sie sich künftig noch stärker auf das Biosortiment und die Qualität der angebotenen Produkte konzentrieren wollen. So wurde in Folge des Umzugs eine «Sortimentsoptimierung» vorgenommen, wie er sagt.

Er sagt: «Viele stellen sich unter dem Begriff ‹Reformhaus› dieses ‹Lädeli› vor, in dem die eigene Grossmutter jeweils einkaufen ging. Wir wollen das Bild dieses Begriffs aufpolieren und mit unserem neuen Markennamen Reformhaus zeigen, dass unsere Filialen modern, effizient und agil sind.»