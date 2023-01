FÜHRUNGSWECHSEL Nach drei Jahrzehnten ein Wechsel an der Spitze: Die Baumann Electro AG in St.Gallen hat einen neuen Geschäftsführer Der bisherige Geschäftsführer der Baumann Electro AG hat die Firma Anfang Jahr an seinen Stellvertreter Andreas Sutter übergeben. Thomas Baumann blickt auf 33 Jahre Firmengeschichte zurück und freut sich auf seine Freizeit.

Thomas Baumann (links) mit seinem Nachfolger Andreas Sutter vor der Baumann Electro AG in St.Gallen. Ambra Elia

Die gelben Autos der Baumann Electro AG sind in der ganzen Ostschweiz zu sehen. Doch wer steckt hinter dem Elektrounternehmen? In den letzten 33 Jahre war es Thomas Baumann, der seit der Gründung einige Meilensteine erreicht hat. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 36 Lernende.

Per Anfang Januar hat der 63-Jährige die Führung an seinen langjährigen Stellvertreter Andreas Sutter übergeben. Für das Unternehmen sei das eine optimale Lösung, da Sutter die Firma sowie die Kundschaft kennt. «Für mich ist das sehr beruhigend», sagt Baumann.

Sutter blickt ebenfalls positiv in die Zukunft: «Ich freue mich sehr auf die kommende Zeit, habe aber auch den nötigen Respekt vor der Aufgabe.» Nach 28 Jahren in der Firma fühlt sich der 54-Jährige dieser neuen Herausforderung gewachsen, wie er sagt.

33 Jahre bringen ihre Höhen und Tiefen

Zu den Höhepunkten der Firmengeschichte gehören unter anderem die Arbeiten am Bundesverwaltungsgericht sowie am Seewasserwerk in Frasnacht. «Wir sind einer der Gründe, weshalb die Stadt St.Gallen zuverlässig Trinkwasser hat», sagt Baumann.

Sutter und Baumann sind sich einig: Eine der anspruchsvollsten Aufgaben war die Elektroinstallation der Olma-Halle 9. Genügend Personal aufzutreiben, war eine Herausforderung. «Wir hatten Helferinnen und Helfer von Chur bis Winterthur», sagt Baumann.

Wie die Firma zu dem wurde, was sie heute ist

1989 hat Baumann die Firma Baumann Electro AG als ersten St.Galler Standort der Burkhalter Gruppe gegründet. Diese habe jungen Menschen damals schon die Chance gegeben, eigene Firmen zu gründen. Und das laut Baumann mit grosser Unabhängigkeit: «Das erkennt man daran, dass ich meinen eigenen Namen für die Firma nutzen durfte.»

Die erste Werkstatt war in der alten Konservenfabrik in Winkeln. «Das Büro hatte ich damals noch zu Hause im Keller, mit wertvoller Unterstützung meiner Frau.» Fünf Jahre nach der Gründung kam Sutter als Projektleiter sowie Stellvertreter dazu.

Im Laufe der Zeit ist das Unternehmen schrittweise gewachsen. Fünf Ereignisse empfindet Baumann als besonders prägend für die Firma: Dazu gehört die Einführung des einheitlichen Erscheinungsbildes der Burkhalter Gruppe im Jahr 2001. Zuvor hatte die Baumann Electro AG ein eigenes Logo.

Weitere Meilensteine waren die Käufe der Firma Steiger und Wegmann in den Jahren 2003 und 2011. Die nächste Veränderung kam 2015 mit der Gründung der Firma Net Works, die auf Kommunikationstechnik spezialisiert ist.

Seit vier Jahren gehört auch die Firma Stampfl zur Baumann Electro AG. «Es mag speziell klingen, dass wir einen zweiten Standort in St.Gallen erworben haben», sagt Baumann. Gründe für diesen Entscheid waren die mehrjährige Zusammenarbeit zwischen den Firmen und der grosse Kundenstamm, den sie von der Firma Stampfl übernehmen konnte.

Der Schreibtisch wird vom Wohnmobil abgelöst

Baumann bleibt im Verwaltungsrat der Firma und springt bei Notfällen ein. Ansonsten möchte er jetzt seine Freizeit zusammen mit seiner Frau geniessen: «Wir freuen uns, unser Wohnmobil terminlos nutzen zu können.»