Frontalkollision in Eggersriet fordert zwei Verletzte

Am Mittwochmittag hat sich in Eggersriet auf der St. Gallerstrasse eine Frontalkollision ereignet. Ein 64-jähriger Autofahrer prallte in das Fahrzeug einer 28-jährigen Frau. Der Mann wurde im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Beide Fahrzeuglenkenden wurden verletzt.