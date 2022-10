«Die Olma ist ein grosser Treffpunkt»: Stadtpräsidentin Maria Pappa zur Eröffnung der Messe

Am Donnerstag wurde die OIma in St. Gallen feierlich eröffnet. Auch die Stadtpräsidentin Maria Pappa freut sich über den Start der Messe. Schliesslich sei die Olma ein grosser Treffpunkt für alle möglichen Leute, so ihre Worte.