Sprayereien, zerschnittener Zaun und aufgespiesster Frosch: Vandalen treiben in den Drei Weieren ihr Unwesen Während des Sommers ist es in den Drei Weieren wiederholt zu Sachbeschädigungen gekommen. Am Donnerstagmittag wurde ein zerschnittener Zaun, diverse Graffitis und ein gequälter Frosch aufgefunden.

Der Draht des beschädigten Zauns wurde verwendet, um den Frosch aufzuspiessen. (Bild: Stapo)

(stapo/vat) Der Quartierpolizist stellte am Donnerstag zur Mittagszeit ein weiteres Mal diverse Sachbeschädigungen auf den Drei Weieren fest. In der offenen Umkleidekabine beim Mannenweiher sowie auf einem Hinweisschild beim Dreilindenweg hatten unbekannte Sprayer frische Graffitis hinterlassen, heisst es in der Mitteilung der Stadtpolizei St.Gallen.

In der Umkleidekabine wurde die Kabine versprayt. (Bild: Stapo)

Ebenfalls wurden bei einem Treppenaufgang eine Holzlatte aus einem Zaun getreten und der Drahtzaun der Kuhweide beschädigt. Der Zaun wurde über den ganzen Sommer immer wieder niedergetreten. Dieses Mal durchschnitt ihn jemand an diversen Stellen und spiesste einen Frosch auf. Dabei wurde der Körper des Tieres mit dem Draht durchstochen und anschliessend auf einem Holzpfosten platziert.